Federazione moda, che successo. Marinella: "Qui ho rivisto il bello"

Si è conclusa la due giorni a Ferrara del Consiglio nazionale di Federazione moda Italia: i lavori hanno avuto il loro clou con il workshop dal titolo

“I negozi di moda interpreti del cambiamento economico e sociale delle città”. Momento istituzionale, domenica al Circolo Unione, con la consegna a Maurizio Marinella (amministratore delegato di E. Marinella Napoli” che l’anno prossimo festeggerà i 110 anni di realizzazione delle cravatte più belle del mondo) di un doppio riconoscimento. "A Ferrara ho trovato sensazioni positive – ha commentato –, sono tornato dopo 35 anni, allora collaboravo con la Felisi, e ho condiviso con i presenti gli stessi valori del bello che non significa solo di prodotto ma anche la capacità di fare stare bene i tuoi collaboratori in uno sforzo che deve vedere alla base la grande passione per il proprio lavoro".