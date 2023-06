Federcaccia in lutto, addio al presidente Primieri

Lutto nel mondo del volontariato portuense, si è spento lunedì notte nell’ospedale Mazzolani-Vandini di Argenta Dante Primieri, per diversi anni presidente della Federcaccia di Portomaggiore e socio dell’associazione carabinieri in pensione, aveva 87 anni. A livello professionale è stato appuntato scelto della compagnia dei carabinieri di Portomaggiore. Lascia la moglie Silvia e la figlia Monica, per due legislature assessore di Alleanza Portuense con sindaco Aurelio Pariali, negli anni novanta del secolo scorso. Un uomo sempre in prima linea per aiutare il prossimo. Si è sempre prodigato per gli altri senza mai risparmiarsi. Un esempio anche per i più giovani che vogliano intraprendere la strada del volontariato.