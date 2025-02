Federica Sgarbi spiega lo zenismo. Il tema, l’opera di Daseitz Suzuki

Questo pomeriggio alle 17, in biblioteca Ariostea (via delle Scienze), si terrà la conferenza di Federica Sgarbi, incentrata sulla filosofia zen e sul pensiero di Daisetz Suzuki. Introduce Marcello Girone Daloli, per il ciclo ’Incontri con la Spiritualità applicata’.

Daisetz Suzuki è noto per la sua opera di divulgazione del pensiero zen in occidente. I suoi saggi sul buddhismo zen costituiscono tuttora un riferimento, a distanza di quasi un secolo dalla prima pubblicazione.

Il valore di tale opera di divulgazione fu riconosciuto da grandi intellettuali del Novecento, come Jung, Fromm e Merton, per citarne solo alcuni. Nella ricca bibliografia del filosofo giapponese, a fianco dei numerosi testi sacri – meticolosamente tradotti dalla lingua originaria in inglese – e testi volti ad illustrare l’essenza del pensiero buddhista, trova spazio anche la riflessione di Suzuki stesso circa lo Zen e i legami con la cultura del ’Paese del sol levante’.

L’incontro verterà su uno degli aspetti della tradizione giapponese – quella dei samurai – in rapporto a tale pensiero, in particolare all’esperienza della paura e del dolore come occasione di crescita interiore.

Federica Sgarbi insegna ’storia del pensiero dell’asia’ e ’storia della filosofia occidentale’ all’università ’Dōshisha’ di Kyoto. Le sue ricerche e i suoi contributi vertono sulle transizioni della filosofia e della mistica tra occidente e oriente, con specifico riferimento al buddhismo e all’opera di Daisetz Suzuki.