Federica Taranto a Venezia

A pochissimi giorni dall’inizo dell’82esima edizione del prestigioso Festival del cinema di Venezia, la ferrarese Federica Taranto è stata selezionata insieme a tante altre modelle per calcare legantemete il red carpet del Festival del Cinema più longevo della penisola.

Con un curriculum già noto nel mondo della moda, la ferraraese Federica porterà con sé un tocco di eleganza e stile, indossando abiti di rinomati brand e stilisti di notevole fama. Quest’anno, la sua presenza sarà ulteriormente arricchita dalla sfilata sul red carpet, con Julia Roberts e George Clooney. La grande attesa si fa sentire. Federica avrà l’onore di indossare pezzi unici che daranno lustro all’evento, noti per il loro design raffinato e innovativo e che saranno il complemento perfetto per i magnifici abiti selezionati, contribuendo a creare un look straordinario.

Al suo fianco, altre modelle che si diletteranno in shooting e premiazioni con gli attori più importanti del mondo. Sarà inoltre presente alla terrazza del Grand Hotel Excelsior per Shooting, sfilate e contenuti che Racconteranno l’evento, giorno per giorno.

La partecipazione di Federica Taranto al Festival di Venezia non è solo un traguardo per Ferrara, ma rappresenta anche un’opportunità per celebrare l’arte e la creatività che la moda e il cinema incarnano. "Da vera ferrarese – conclude la modella Federica Taranto – sono molto orgogliosa di avere l’opportunità di portare in alto il nome della mia città, anch’essa rappresenterà il cinema a Venezia".