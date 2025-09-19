Federico Aldrovandi, 20 anni dopo. La giustizia, il rumore, la piazza. Il ricordo rivive in Sala estense

Venti’anni dopo, la memoria va tenuta viva. Ricordare. Senza voler rifare processi – già celebrati e conclusi, con sentenze passate in giudicato – né rinnovare polemiche o tensioni di quegli anni. Il momento sarà domani, alla Sala Estense (dalle 9 alle 13.30), dove l’Associazione stampa Ferrara (con l’Associazione stampa Emilia Romagna), che quest’anno celebra i 130 anni dalla fondazione, a 20 anni dalla morte, ricorderà Federico Aldrovandi, il diciottenne deceduto il 25 settembre 2005 durante un controllo di polizia in via Ippodromo. Lo farà grazie al lavoro organizzativo dei giornalisti Nicola Bianchi e Daniele Predieri, chiedendo uno sforzo di memoria ai ferraresi, tracciando una linea che unisce le due ricorrenze grazie alla libertà di stampa declinata con diverse “parole”. E del caso Aldrovandi ne parlerà chi – giornalisti, giudici, amministratori, poliziotti e amici di Federico – seguì l’evoluzione dei fatti.

La giustizia. Sarà il giudice Francesco Maria Caruso a parlarne, nel proprio ruolo: scrisse la sentenza di primo grado, con la condanna a 3 anni e mezzo per i quattro agenti intervenuti, decisione che ha poi tenuto fino alla Cassazione.

La pena. Il giudice Francesco Maisto, oggi garante dei detenuti a Milano, all’epoca presidente tribunale di sorveglianza di Bologna, decise l’esecuzione della pena per i poliziotti condannati.

La polizia. Il prefetto Luigi Savina, già questore di Ferrara nonché anni dopo vice capo della Polizia. Dai primi mesi del 2006 riuscì a gestire la tensione sociale innescata dal caso di Federico tra la città, la polizia e le istituzioni.

Il rumore. Francesca Zanni, giovane giornalista, autrice del podcast sulla vicenda di Federico. Il podcast dal titolo “Rumore” ha ripercorso in 6 puntate tutta la vicenda con la potenza delle “parole” raccolte da testimoni e protagonisti del caso.

La città. Tiziano Tagliani, già sindaco di Ferrara, nella vicenda di Federico ebbe diversi ruoli come amministratore e avvocato. Testimone nei primi mesi tra 2005 e 2006 e poi a seguire “garante” nelle indagini, assistendo una testimone chiave della mattina dell’uccisione di Federico.

La piazza. Andrea Boldrini, amico di Federico, uno degli ultimi a vederlo in vita quella notte, negli anni è diventato punto di riferimento del Comitato Aldrovandi con eventi e attività per sollecitare le istituzioni e chiedere giustizia per Aldro.

All’incontro, patrocinato da Comune e Regione, con la collaborazione di Ordine dei giornalisti e Fondazione OdG, saranno presenti i genitori di Federico, Patrizia Moretti e Lino Aldrovandi i quali porteranno un saluto. A introdurre i lavori – moderati dal giornalista Alberto Faustini, portavoce del vicepresidente del Csm – i presidenti Antonella Vicenzi (AsFe) e Paolo Maria Amadasi (Aser). A concludere i lavori sarà Matteo Naccari, segretario aggiunto della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi). L’evento è aperto a tutti e sarà anche seminario di formazione per i giornalisti.