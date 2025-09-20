Federico Aldrovandi, 20 anni dopo. La madre: “Stato inerte, le cose peggiorano”

Ferrara, 21 settembre 2025 – Vent’anni (esatti saranno giovedì) sono già passati. “Vent’anni – sussurrano Lino e Patrizia Aldrovandi/Moretti – senza nostro figlio”. Vent’anni di dolore, di inchieste sghembe, di manganelli rotti e brogliacci ‘corretti’ chiusi in un armadio troppo tempo, di processi e condanne, di ‘teste’ saltate negli uffici di comando, di polemiche infuocate.

A Ferrara, città dove ancora oggi, nonostante sentenza in giudicato, c’è ancora chi parteggia per questo o quell’altro, o ricorda “il morto” come “quel tossico che se la è andata a cercare”. Federico Aldrovandi, il 25 settembre 2005, aveva 18 anni, all’alba in via Ippodromo si scontrò con quattro poliziotti (condannati a 3 anni e mezzo, omicidio colposo): morì per un’apossia-asfissia posturale. Il suo corpo, cioè, venne compresso in modo violento provocandone l’arresto del cuore.

Proprio a Ferrara, grazie alle Associazioni locale (AsFe) e regionale (Aser) dei giornalisti, è stata riavvolta la vicenda in un seminario con i protagonisti dell’epoca. Giustizia, pena, polizia, rumore, città e piazza, le parole che hanno fatto da filo conduttore agli interventi aperti dai genitori di Aldro, “condannati all’ergastolo” per il dolore della perdita di un figlio. La cui definizione, ha ricordato Luigi Savina, non esiste nel lessico italiano. “Perché – dice – la mente umana rifiuta una cosa così terribile”.

Da sinistra: Francesca Zanni, il prefetto Luigi Savina, il giudice Francesco Maria Caruso, Alberto Faustini (moderatore), l’avvocato ed ex sindaco Tiziano Tagliani, Andrea Boldrini

Savina, il questore della svolta (poi futuro numero due della polizia italiana), mandato nel 2006 da Rieti a Ferrara in gran fretta dal ministro Amato per riportare serenità tra polizia, famiglia e città, incontrò subito Lino e Patrizia, così come i quattro agenti indagati: “Era mio dovere farlo”. Fu lui a mettersi in testa alla grande manifestazione organizzata dal Comitato Aldrovandi, chiedendo alla città collaborazione, aperture e nessun tafferuglio. Vinse. “Dissi ai miei agenti che la polizia doveva essere leale, trasparente, chiara”. Così fece spalancare quegli armadi con brogliacci, manganelli rotti, trascrizioni legati all’alba maledetta.

In città, dopo l’apertura del blog-verità della mamma di Federico (gennaio 2006), troppe notizie, fino a quel momento, erano a senso unico. “C’era qualcosa però che non andava – spiega l’avvocato Tiziano Tagliani, all’epoca vice sindaco –, voci di Federico picchiato”. Fino a quando un prete coraggioso, don Domenico, gli fece sentire la voce di una donna: una camerunense, permesso in scadenza e un figlio che gli dava pensieri. “Anne Marie Tsague – ricorda Tagliani – è stata la prima e unica ferrarese, e tolgo le virgolette, a parlare”. Teste chiave, vide gli ultimi attimi di vita di Federico dalla finestra che dava sul luogo della sua futura morte. “Lei portò alla verità”.

Verità che continuavano a invocare gli amici di Aldro, a partire da Andrea Boldrini, portavoce del Comitato: “La stampa – spiega commosso – è stata fondamentale, così come gli uomini di valore. Come il giudice che ci guardò negli occhi ma non come ‘imputati’...”.

Giudice che di nome fa Francesco Caruso, quello dei processi Aemilia e della Strage di Bologna, all’epoca presidente del tribunale penale estense al quale venne affidato il dibattimento di via Ippodromo. “La polizia può sbagliare – chiosa –, ma il caso, non la morte del ragazzo, non sarebbe diventato tale se la stessa avesse compiuto un’onesta riflessione, ammettendo la perdita di autocontrollo, senza assumere la verità alternativa del tossicomane morto per abuso di droga”.

“Perché la polizia – aggiunge Savina – è autorevole se è credibile e sa chiedere scusa”. A Ferrara l’ha fatto con il compianto capo della polizia Manganelli. “Ma oggi – chiude mamma Patrizia –, dopo l’enorme sforzo di queste persone, le cose stanno peggiorando: ci sono leggi più restrittive, nulla che possa prevenire, se non l’informazione, ma non vedo qualcosa che lo Stato possa avere fatto per impedire che accadano altre tragedie come la nostra”. Vent’anni dopo.