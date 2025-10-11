‘Aldro’, la lettera dei residenti: “Il ragazzo non era un esempio”. Il padre: “Non abbiamo pace”

​​​​​​

Ferrara, 11 ottobre 2025 – Sono le parole di un padre a raccontare meglio di chiunque altro lo strazio che si rinnova. Si chiama Lino Aldrovandi, 66 anni, ha perso un figlio. Federico Aldrovandi, studente, diciotto anni, ucciso da alcuni agenti della polizia il 25 settembre del 2005. Lino affida le sue parole ai Social. “E dopo ben vent’anni caro Federico mi è toccato ’aggiungere’ anche questo dalla pagina fb di Michele Dalai, autore del libro ’Aldro, storia di un orrore perbene’ che parla di te e di tanti personaggi di questa storia sempre più assurda e inqualificabile. Dai ancora fastidio quando ormai il mondo, istituzioni comprese, hanno capito ’quasi tutto’ di quello che accadde quella mattina. Pensavo che bastasse per darti pace, ma purtroppo vedo che non è così”

Non è così. Una pagina scritta fitta fitta. Si legge: “Basta essere chiamati in causa come cittadini indifferenti e invisibili e messi in un angolo quando diciamo le cose come stanno”. La lettera è stata mandata da un fantomatico gruppo di famiglie di via Bologna e Ippodromo – così si firmano – a Michele Dalai. Il libro è stato presentato nella nostra città per il ventennale dell’omicidio. Nella lettera – una critica al volume quando mette in luce l’omertà di chi ha preferito non parlare pur avendo assistito e sentito quanto stava accadendo quella notte – si legge ancora: “Siamo stati descritti come persone che in quel frangente hanno fatto finta di nulla, mentre siamo stati noi a chiamare la polizia, esasperati dagli schiamazzi di quel ragazzo che da ore disturbava la quiete pubblica con urla, comportamenti alterati, completamente fuori controllo, in giro a quegli orari a soli 18 anni”. Gli autori della lettera lo definiscono “disadattato” ma precisano che “nessuno di noi giustifica ciò che è successo. Viene dipinto come un martire, gli viene intestato di tutto e addirittura citato come esempio delle nuove generazioni, ma a noi non sembra proprio il caso. Quelli a cui assomigliare sono ben altri giovani”.

Di nuovo Lino Aldrovandi, un padre, i nipoti che non ha avuto mai. “Certi individui (ammesso che sia una cosa reale) continuano a vivere in una loro dimensione ’irreale’ e non meriterebbero nemmeno un accenno”. Sui social divampano indignazione, l’amarezza che si fa disperazione di chi vorrebbe dare pace ad un ragazzo, la carezza della memoria. Ma non è (ancora) così. “Diamo loro appuntamento sulla panchina del giardino dedicato ad Aldro – l’invito affidato al web –. Saremo in tanti a guardarli negli occhi e ad ascoltarli, se avranno il coraggio di presentarsi. Se non lo faranno, saranno solo ombre passeggere sotto il sole caldo che ci ha regalato Federico”. Ancora, la voce di una ragazza: “Una lettera che punta il dito nella direzione sbagliata, chi l’ha scritta non ha letto una sola pagina della sentenza di primo grado dove viene descritto con dovizia di particolari, di testimonianze, che cosa ha subito un ragazzo di 18 anni alla mercé di quattro poliziotti violenti”.

“Che facessero silenzio, come in quella notte. Federico poteva salvarsi se ci fossero state persone per bene”. Anche Dalai, lo scrittore, affida a Facebook i suoi pensieri. “Era solo questione di tempo, doveva succedere. Tre pagine dense, scritte a mano, piene di tutto quel rancore che a 20 anni di distanza ferisce come le botte e le manganellate. Firma solo uno a nome di un misterioso Gruppo di Famiglie di via Ippodromo e via Bologna. La ricostruzione è piena di bugie, imprecisioni, violenza verbale e cattiveria. I destinatari siamo io e l’editore. Aldro, secondo questi signori, sarebbe stato una specie di mostro, delinquente comune, ‘disadattato’, violento. Dice che hanno chiamato la polizia perché ‘da ore’ Aldro disturbava la quiete con schiamazzi. Federico era tornato a Ferrara da nemmeno mezz’ora. Tutto sbagliato, falso, meschino. Questa lettera oscena la scrive uno di quelli che hanno taciuto per 20 anni di fronte al massacro di un ragazzo”.