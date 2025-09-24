Federico Aldrovandi ucciso dai poliziotti, i genitori: “Vent’anni senza senza lui”

Ferrara, 25 settembre 2025 – Vent’anni dopo, la memoria va tenuta viva. Vent’anni (era l’alba del 25 settembre 2005) sono già passati. “Vent’anni – sussurrano Lino e Patrizia Aldrovandi/Moretti – senza nostro figlio”. Vent’anni di dolore, di inchieste sghembe, di manganelli rotti e brogliacci ’corretti’ chiusi in un armadio troppo tempo, di processi e condanne, di ’teste’ saltate negli uffici di comando, di polemiche infuocate.

A Ferrara, città dove ancora oggi, nonostante sentenze passate in giudicato, c’è ancora chi parteggia per questo o quell’altro, o ricorda "il morto” come “quel tossico che se la è andata a cercare”. Federico Aldrovandi, il 25 settembre 2005, aveva 18 anni, all’alba in via Ippodromo, dopo una serata trascorsa con gli amici a Bologna, si scontrò con quattro poliziotti (condannati a 3 anni e mezzo, omicidio colposo, tre di loro videro per 6 mesi il carcere): morì per un’apossia-asfissia posturale. Il suo corpo, cioè, venne compresso in modo violento provocandone l’arresto del cuore.

Genitori coraggio

"Federico – dice Lino, il papà, con un groppo alla gola – fu ucciso senza una ragione dalla polizia. Ricordo l’ultima udienza del processo di primo grado, mi alzai e al pubblico ministero Nicola Proto dissi: ‘grazie dottore per quello che ha fatto’. Mi guardò: ’Aldrovandi, non mi ringrazi, ho fatto solo il mio dovere’”.

Ma tutti, lancia provocatoriamente la domanda, "istituzioni, cittadini e altri, fecero il proprio dovere per arrivare alla verità su quel 25 settembre 2005?”. Di certo, chiosa, lo fece il giudice Maria Francesco Caruso, che blindò la sentenza di condanna; l’allora questore Luigi Savina, che subentrò a Graziano, responsabile di quei quattro poliziotti che intervennero in via Ippodromo; il giudice della Sorveglianza, Francesco Maisto, che usò parole durissime nei loro confronti. Lo fece soprattutto il coraggio di Anne Marie Tsague, unica testimone responsabile e con un grande cuore di quella via, che trovò il coraggio di dire tutto, con accanto due persone altrettanto straordinarie: un sindaco-avvocato (Tiziano Tagliani) e un prete (don Domenico Bedin).

La voce di Lino trema, ha bisogno di aria quando sputa fuori le "54 lesioni” e le grida “aiuto, basta” pronunciate da Federico negli attimi di agonia. “A me, a Patrizia e a Stefano (il loro secondogenito, ndr) rimarrà la consapevolezza di dover pagare la pena dell’ergastolo, mentre per i quattro, dopo aver scontato la condanna, sono stati reintegrati. Un figlio – conclude Lino –, non si tocca senza una ragione, non lo si uccide. Ma lo si stringe al cuore e si va avanti. Ciao Federico”. Poi ecco Patrizia Moretti, la donna che il 2 gennaio 2006, grazie all’apertura di un blog (“oggi vi racconto che cosa è accaduto a mio figlio...”), fece deflagrare il caso. “Nonostante questo grandissimo impegno, lo studio, il lavoro fatto per Federico da persone come il giudice Caruso o il questore Savina, non vedo un cambiamento, anzi le cose stanno peggiorando: ci sono leggi più restrittive, nulla che possa prevenire, se non l’informazione, ma non vedo qualcosa che lo Stato possa avere fatto per impedire che accadano tragedie come questa”. Istituzioni e polizia, all’epoca, “si voltarono dall’altra parte”.

Il giudice e il questore

C’è voluto il questore Savina “a spalancare l’armadio, a tirare fuori i manganelli rotti, i brogliacci sistemati perché il suo predecessore li aveva tenuti nascosti”. Poi l’amara chiusura: “Ho immaginato quelle persone come gli ignavi di Dante”. Non ragioniam di lor, ma guarda e passa. “Costoro non resteranno nella storia se non per la loro ignavia...”. Sabato scorso, il 20 settembre 2005, Ferrara ha ricordato Federico e lo ha fatto, grazie alle associazioni dei giornalisti AsFe e Aser, con un convegno riportando in città i protagonisti dell’epoca. “Il caso Aldrovandi, – ha sentenziato il giudice Caruso, all’epoca presidente del tribunale penale di Ferrara – non la morte, non sarebbe esistito se all’alba del 25 settembre la polizia avesse compiuto un’onesta riflessione, ammettendo la perdita di autocontrollo, senza assumere a priori la verità alternativa del tossicomane morto per abuso di droga”.

Il 6 luglio 2009 la firma sulla prima sentenza di condanna per la morte di Federico Aldrovandi, 3 anni e 6 mesi filati fino alla Cassazione, fu sua. "L’arresto di un individuo fuori controllo – ha proseguito – deve avvenire in modo incruento o aspettare le condizioni opportune. Queste le regole dell’arte”. Da Aldrovandi in poi, ricorda il giudice di Aemilia e della Strage di Bologna, “tutti i casi furono italiani, di famiglie che hanno trovato la forza di portarle in pubblico. Cosa sarebbe avvenuto se in una di queste tragedie ci fosse stato uno degli ’ultimi’? Basta solo porre la domanda per immaginare scenari terrificanti”.

Tocca a Francesco Maisto, il presidente del Tribunale di sorveglianza che rigettò i domiciliari e ordinò il carcere per gli agenti per un reato colposo: "Non riscontrammo le condizioni per una misura alternativa alla detenzione per la mancata comprensione della gravità delle condotta, la mancata autocritica, nessun gesto simbolico nei confronti della vittima e dei familiari. Fatti che per noi apparvero integrati nel crimine di tortura” (all’epoca non presente nel codice penale).

Prima ancora dei processi, un grande lavoro venne fatto da Luigi Savina, il questore spedito in fretta e furia a Ferrara dall’allora ministro Amato per riportare serenità tra polizia, famiglia Aldrovandi e città. “Non esiste un aggettivo per definire chi ha perso un figlio, la mente umana rifiuta una cosa così terribile". Il futuro numero due della polizia italiana, incontrò la famiglia e gli indagati, si mise in testa alla manifestazione organizzata dal Comitato per Aldro chiedendo a tutti di onorare la memoria di Federico, senza tafferugli e rabbia. Vinse lui. E mentre ciò accadeva, in questura fece svuotare gli armadi con brogliacci e manganelli rotti. “Trasparenza, lealtà, chiarezza – ha aggiunto – perché una polizia è autorevole se è credibile e sa chiedere scusa”.

Anne Marie, testimone coraggio

La chiusura è affidata all’avvocato, ed ex sindaco, Tiziano Tagliani, che portò Anne Marie Tsague, teste chiave, in Procura: “Lei è la prima ferrarese, e tolgo le virgolette, a parlare e non ce ne saranno altri. Prima di allora non c’erano manganelli rotti, trascrizioni delle due volanti, brogliacci modificati. Da lei è partita la verità”.

Anne Marie, permesso di soggiorno in scadenza e un figlio minorenne che all’epoca le dava molto pensieri, quell’alba di 20 anni venne svegliata dalle luci delle volanti e dalle grida provenienti da via Ippodromo. Si affacciò al balcone di casa, nella stessa via, e vide gran parte della scena. "Pum, pum con i bastoni – disse in aula sollecitato dal pubblico ministero Nicola Proto, che diede la svolta decisiva alla vicenda – e quel ragazzo a terra che gridava”. Quel ragazzo si chiamava Federico, aveva 18 anni. Oggi sono 20 anni da quando non c’è più, ma l’eredità - portata avanti da Andrea Boldrini e dagli altri ragazzi del Comitato Federico Aldrovandi che va avanti dalla maledetta mattina del 2005 - che ha lasciato in tutta Italia è tanta.