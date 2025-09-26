Federico, vent’anni dopo: "Commessi gravi errori da chi doveva difenderci"

"Dopo tanti anni si è riusciti a fare maggiore chiarezza e a costruire più unità intorno a questa vicenda, anche da parte del mondo politico da cui io stesso provengo, su quella che è stata una tragedia, un omicidio. Un sistema che avrebbe dovuto difenderci per primo ha commesso errori e provocato danni enormi". Parole del sindaco Alan Fabbri durante le iniziative organizzata ieri per il ventennale della morte di Federico Aldrovandi, il diciottenne ucciso da quattro poliziotti in via Ippodromo. La città ha commemorato Aldro con una serie di iniziative, tra cui la proiezione di un docufilm e l’intitolazione a Federico del giardino dell’Ippodromo. Dopo l’incontro della mattina al Dosso Dossi, si è proseguito nel pomeriggo con ‘20 anni per Federico’ al Cinema Apollo, dove non sono mancate le emozioni e ricordi di quanto accaduto, il tutto davanti a tanti partecipanti tra amici e cittadini. Presenti tra gli altri il prefetto Massimo Marchesiello, l’assessore Angela Travagli, i consiglieri regionali Marcella Zappaterra e Paolo Calvano, oltre Fabio Anselmo, avvocato difensore della famiglia Aldrovandi. In apertura, le parole del sindaco. "Una giornata importante per la città, che si è unita, e che ci permette di riflettere su quella tragedia con eventi in sua memoria – ha detto –. E ci sarà anche un altro progetto concreto che porterà il suo nome: la volontà è quella di recuperare gli spazi dell’Ippodromo, per trasformarli in centro universitario e biblioteca, che vorremmo dedicare a Federico Aldrovandi, per fare in modo che la memoria resti viva e sia occasione di formazione e consapevolezza per le future generazioni che cresceranno e si formeranno a Ferrara".

A proseguire il dibattito moderato da Piero Di Domenico, critico cinematografico del Corriere della Sera, con protagonisti sono Patrizia Moretti, mamma di Federico e Andrea Boldrini del Comitato Federico Aldrovandi 2005-2025. Presenti anche il giornalista Filippo Vendemmiati e Marcello Corvino, rispettivamente regista e produttore del documentario ‘È stato morto un ragazzo’, uscito nel 2010 per raccontare la tragedia e proiettato ieri all’Apollo. "Un documentario che ci riporta a quegli anni – ha ricordato Moretti –, ma che sa trasmettere l’emozione e il senso di speranza. Si tratta di una vera e propria testimonianza collettiva grazie alla ricerca e alla raccolta di numerosi documenti originali, spezzoni di inchiesta, filmati d’archivio". Nel docufilm vengono messi in fila, uno dietro l’altro, i punti oscuri della morte di Aldro e le fasi dell’inchiesta nata dalla battaglia della famiglia e degli amici per avere verità e giustizia. "Lo stimolo a capire e a non tacere – precisa Vendemmiati – arrivò da fuori, travolgendo una città che allora restava silenziosa. Essere qui è molto significativo, trovo sia un gesto bellissimo per ricordare Federico e che mette al centro una storia che ha lasciato il segno".

"Una giornata significativa per ricordare Federico – ha aggiunto Lino Aldrovandi, padre del giovane –, un ragazzo di Ferrara ucciso senza ragione, ma importante anche per i giovani di oggi. Il messaggio è quello di non generalizzare nei confronti delle forze dell’ordine". Al termine della proiezione del documentario, in serata, familiari, autorità, amici di Aldro e cittadini si sono radunati per una fiaccolata e per la cerimonia di intitolazione dell’area verde tra via Ippodromo e via Poletti, che da ora in avanti si chiamerà giardino Federico Aldrovandi.