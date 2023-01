Federmobilità, Ruzziconi presidente

Il ferrarese Giuseppe Ruzziconi è stato confermato presidente di Federmobilità. Si tratta dell’associazione senza scopo di lucro che riunisce le amministrazioni responsabili del governo della mobilità a livello regionale, provinciale e comunale. Ruzziconi è approdato nel mondo dei trasporti dopo una lunga militanza nel sindacato e nelle istituzioni locali di Ferrara. Studi in Chimica Industriale, giornalista pubblicista, ha lavorato nella società Montedison, dal 1999 al 2005 è stato segretario generale della Camera del lavoro, poi ha ricoperto diverse cariche. Ha fatto parte del consiglio provinciale della Camera di commercio, componente dell’assemblea della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ferrara, presidente della società Ecosfera. Dal 2005 al 2010 è stato presidente del consiglio di amministrazione dell’Agenzia della Mobilità e Impianti di Ferrara, nei Cda di Ferrara Tua e Sipro. Dal 2010 al 2019 con la trasformazione del consorzio Ami in società a responsabilità limitata, diventa amministratore unico e nel 2016 viene nominato presidente dell’Associazione federMobilità.

Ruzziconi sottolinea l’importanza del recente provvedimento parlamentare sul riordino della materia dei servizi pubblici locali: "Ora diventa necessario dare risorse, umane tecnologiche ed economiche agli enti locali e alle autorità locali". Il presidente Ruzziconi indica almeno altri tre problemi, che riguarderanno, nel prossimo futuro, il trasporto pubblico: "La riforma del trasporto pubblico, l’incremento del Fondo Nazionale trasporti, gli investimenti in nuovi mezzi ad alimentazione alternativa e in innovazione tecnologica". In conclusione Ruzziconi si sofferma sulla necessità di "una politica per la mobilità al centro dell’attenzione, sul cambiamento comportamentale verso la mobilità sostenibile e lenta, fondata sulla connessione tra persone, luoghi, trasporto pubblico, pianificazione e politica. Aspetti primari di questo nuovo approccio improcrastinabile sono la gestione oculata ed organizzata del suolo pubblico, una mobilità integrata e sostenibile e l’organizzazione ecologica della logistica".

Mario Tosatti