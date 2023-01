Federparchi, Morelli confermata nel Consiglio

COMACCHIO

Allo Spazio Eventi di via Palermo a Roma si è svolto il decimo appuntamento congressuale per Federparchi, il network delle aree protette italiane. Nel corso dei lavori è stato eletto il nuovo consiglio direttivo nazionale, nel quale è stata riconfermata Aida Morelli, presidente del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna. Ampio e articolato è stato il confronto sulle analisi e della fase e la strategia per i prossimi quattro anni per la Federazione delle aree naturali protette. L’assemblea congressuale della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali ha inoltre approvato il documento politico dell’associazione che tiene conto degli obiettivi dell’Agenda 2030. Il consiglio direttivo a breve eleggerà la Giunta esecutiva della Federazione. Federparchi opera per promuovere la creazione dei sistemi regionali, del sistema nazionale e di quello europeo delle aree protette, in accordo con gli indirizzi di Europarc Federation, favorisce la conservazione e la corretta valorizzazione dell’ambiente naturale, nonché dei valori storici, culturali e sociali in sintonia e d’intesa con le Istituzioni pubbliche a livello internazionale, nazionale e locale. La Federazione opera inoltre per sensibilizzare le collettività e influenzare le politiche e i programmi delle istituzioni, comprese quelle dell’Unione Europea e Internazionali.