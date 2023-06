‘Fedi e cerimonie’ , viaggio per immagini attorno al mondo

Sarà un viaggio per immagini alla scoperta di ‘Fedi e cerimonie’ nel mondo a concludere, martedì alle 21, la rassegna ‘Sere d’estate’ alla biblioteca Bassani (via Grosoli 42, Barco). Protagonisti dell’incontro saranno foto e video dei viaggiatori di ‘Avventure nel mondo’, per un reportage fotografico dedicato al tema delle religioni, con le sue ritualità e credenze, in giro per il mondo. Dal Laos all’India, da Gerusalemme all’Etiopia, dalla Romania al Togo, un viaggio nella lunga storia della spiritualità umana. A condurre la serata sarà Roberto Virgili, coordinatore storico di viaggi di ‘Avventure nel mondo’.

L’incontro è a ingresso libero.

ð 0532797414-418 o scrivere a [email protected]