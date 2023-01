Feggi lascia il Circolo Nautico "Risultati importanti diffondendo la passione di navigare in mare"

Dopo 10 anni di presidenza lascia Enrico Feggi, pur rimanendo nel consiglio del Circolo Nautico Volano di Codigoro, ed al suo posto, all’unanimità è stato eletto Stefano Totti. Dirigente di una multinazionale, da sempre appassionato di vela e con una particolare sensibilità verso coloro che hanno disabilità, è direttore sportivo del sodalizio nautico, con partecipazione a campionati nazionali. Feggi nel passare le consegne, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "l’attuale legislazione del terzo settore pone in capo alle associazioni una serie di incombenza burocratiche per le quali servono figure professionali e aziendali, come anche noi fossimo un’azienda. Un compito molto complesso, senza fondi e con grosse responsabilità". Un circolo con 360 soci, 80 barche nella sede del Lido di Volano e 100 lungo il Po presso la Darsena di Codigoro, che per l’impegno collegiale profuso, sui 700 circoli velici italiani, è stato classificato dalla Federazione Nazionale Vela al 37esimo posto per iscritti e attività espletate. "Abbiamo ottenuto prestigiosi piazzamenti in campo velico – aggiunge –, proprio grazie alla nostra costanza e voglia di diffondere quanto sia bello ed ecologico, navigare sul mare. Il nostro sogno è creare una struttura ed un’imbarcazione, e stiamo cercando fondi, anche per chi ha disabilità motorie, in memoria di Mauro Rinaldi".