"Felix, ci mancherà la tua amicizia Ci faceva sentire una famiglia"

PIEVEPELAGO (Modena)

In ricordo di Stefano ‘Felix’ Felisati, scomparso a 61 anni nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale a Pievepelago, centinaia di manifestazioni di affetto sono state espresse sui social a dimostrare come si fosse ben inserito non solo a Tagliole ma in tutta la nostra montagna. Con sentite condoglianze ai suoi familiari, tante manifestazioni di affetto ed ammirazione sia dall’Appennino che dalla sua Ferrara, da ex colleghe di lavoro alla catena Bennet di Ferrara e da amici tifosi della Spal.

Davvero molti coloro che sentiranno la sua mancanza, sia di persona che sui social dove Felix aveva avuto il merito di riunire una ‘grande famiglia’ di persone originarie della Valle delle Tagliole o suoi abituali visitatori, raccontandone le bellezze e la quotidianità a chi era lontano. Daniele scrive "Ci mancherai, eri l’anima buona di Tagliole, i tuoi video con la tua aria scanzonata e allegra rimarranno sempre nei nostri ricordi". Federica della Capricci del Bosco, dove si trova il bar-ristorante di Tagliole di cui Felix era socio spiega: "Eri diventato un punto di riferimento fondamentale per il nostro paesello, un caro amico e un ottimo collega che se ne è andato troppo presto! Ti abbiamo voluto bene come a uno di famiglia. Ora proteggici da lassù e dai la forza ai tuoi famigliari per affrontare questo immenso dolore".

Per Ester "Stefano sarà sempre nei nostri cuori, col sorriso e sempre pronto a fare festa, sempre pronto a dare una mano, sempre pronto a dire la sua, sempre pronto a portare momenti colorati nei giorni grigi. Voglio ricordarlo con la passione dei funghi, delle camminate alle 5 della mattina, i cori per la Spal, le passeggiate con l’amata cagnolina Olly...".

Amante dei cani, Stefano tre anni fa aveva portato con sé Olly dal canile di Fanano, ora accudita dagli amici di Tagliole. Giordana aggiunge: ‘Felix ci ha aiutato a rispolverare il senso di appartenenza al "paesello", ci ha sostenuto durante il periodo del covid e ha continuato, poi, a farci sentire ancora più "taiolari" fieri delle nostre origini.’

L’ex collega di lavoro all’ipermercato di Ferrara Lisa così lo ricorda: ‘Facevo parte di quel reparto dove sei arrivato tu, e solo tu sei riuscito a formare un vero gruppo; non ho mai più incontrato una persona capace quanto te, sei stato il collante tra di noi, noi ti volevamo un bene infinito e tu volevi bene a noi’. Ancora non fissata la data dei funerali, sia per gli adempimenti di legge che per consentire l’arrivo di tutti i familiari. Felisati era scomparso poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato in un capottamento della sua auto sulla Sp 324 in località Isola Lunga. g. p