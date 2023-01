Fellini a passeggio per New York Foto catturata da un ferrarese

Dagli archivi di un collezionista privato spunta un filmato ‘ferrarese’ inedito di Federico Fellini. La notizia emerge nel giorno della ricorrenza della nascita del grande regista, avvenuta il 20 gennaio del 1920. Si tratta di un frammento di pellicola del tipo Super 8 nel quale si vede Fellini passeggiare per New York, lungo la Quinta Strada, nel centro del distretto di Manhattan. A realizzare le immagini è stato un ferrarese in trasferta negli Usa. Incrociando l’obiettivo del turista il celebre cineasta si sofferma incuriosito e poi saluta, prima di procedere attraversando la strada. Il filmato è del 1969, anno in cui Fellini - proprio negli Stati Uniti - ha registrato il documentario televisivo Block-notes di un regista, poi trasmesso nella serie Nbc Experiment in Television, con alcuni backstage e provini, alternati da piccoli sketch. 24 anni dopo Fellini fu ricoverato a Ferrara - all’ospedale San Giorgio - dal 20 agosto 1993, dopo l’ictus ischemico che lo aveva parzialmente paralizzato. A possedere l’inedito frammento del Super 8 è il ferrarese Andrea Forlani, che da 14 anni raccoglie i ricordi su pellicola per digitalizzarli e per salvarne l’integrità e che da qualche tempo ha promosso, d’intesa col Comune e con Ferrara Arte, il progetto ’Memoria in comune’, per la digitalizzazione dei vecchi supporti filmici che riguardano la città. "Tra migliaia di memorie video di famiglie, privati, appassionati, è spuntata una sequenza che, a sorpresa, mostrava proprio Fellini - spiega - È stata una grande emozione".