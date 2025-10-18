Femminicidi, sono urgenti azioni concrete

La tragica vicenda di Pamela Genini ci scuote nel profondo e ci impone, ancora una volta, di guardare in faccia una realtà che non possiamo più permetterci di ignorare. I dati parlano chiaro: nel 2025 sono già stati registrati più di 50 casi di omicidi a danni di donne, oltre a 62 tentati femminicidi, secondo quanto viene monitorato dall’Osservatorio Nazionale “Non una di meno”. Numeri che gridano l’urgenza di un’azione concreta e immediata. Il caso di Pamela ha giustamente suscitato grande attenzione mediatica, ma dietro questo nome ci sono decine di altre storie, spesso rimaste nell’ombra. Ciò che più ci addolora è sapere che Pamela si sentiva in pericolo, aveva già subito violenze fisiche dal suo ex fidanzato, minacce di morte a lei e a sua madre. Eppure, non è stata protetta abbastanza.

Siamo in un mese, ottobre, dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, grazie alle tante iniziative organizzate in tutta Italia per Ottobre Rosa. Prendersi cura di sé, per una donna, significa prevenzione, certo, ma anche non accettare umiliazioni, vessazioni, violenze. Significa riconoscere i segnali di pericolo e avere il coraggio di chiedere aiuto. Ma soprattutto significa poter contare su un sistema di apparati pubblici e associativi che sia presente, vigile, efficace. Si può fare di più? Indubbiamente. Dobbiamo rafforzare la rete di protezione per le donne minacciate: più risorse ai centri antiviolenza, procedure più rapide per i provvedimenti di allontanamento, braccialetti elettronici per i maltrattanti, formazione specifica per le forze dell’ordine e il personale sanitario. Ma serve anche un cambio culturale profondo, che parta dall’educazione nelle scuole e attraversi tutta la società.

Un appello particolare va rivolto a chi orbita attorno a queste situazioni: se siete a conoscenza di situazioni di violenza o minaccia, non girate lo sguardo dall’altra parte. Allertate i servizi disponibili: il numero 1522, le forze dell’ordine, i centri antiviolenza. Ciascuno di noi può salvare una vita. Il silenzio e l’indifferenza sono complici della violenza. Ogni donna ha il diritto di vivere libera dalla paura. Ogni donna merita protezione, rispetto, dignità. È tempo di passare dalle parole ai fatti.

Peruffo* direttivo Provinciale Fd’I