Femminicidio, quella sentenza crea danno

Anche qui, giusto per chiarire a tutti che mandare centinaia di messaggi è un reato, a mio modesto avviso, andava riconosciuto lo stalking, perché questo è, aldilà della percezione della vittima. Di fronte a questi intollerabili delitti, i giudici hanno il dovere di comminare sentenze esemplari tanto da scoraggiare eventuali emulatori ma, soprattutto devono avere l’obbligo di assumersi la responsabilità morale delle loro sentenze, con grandissimo riguardo alle parole usate nelle motivazioni. Le parole sono macigni e, purtroppo, orientano i pensieri; a chi sta per commettere un delitto, sentire che, uccidere con 75 coltellate, date per imperizia omicidiaria non configurano l’aggravante della crudeltà, può solo aggiungere una pericolosa confusione, un malinteso senso di impunità, oltre ad allontanare sempre più il rispetto e la fiducia dell’opinione pubblica verso la magistratura. È ora di cambiare registro, di adeguare le pene e le sentenze ai tempi correnti.

vittima di violenza di genere