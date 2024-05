Fenicottero d’Oro, gran finale. Domani sera al Teatro Arena

Appuntamento domani sera alle 21 al Teatro Arena di Codigoro, con la finalissima del concorso canoro del Delta, "Fenicottero D’Oro", giuntoli alla V edizione, organizzato dall’Associazione di Musica Moderna Agua do Mar. Dopo le tappe eliminatorie nei di Ostellato, Comacchio, Adria e Lagosanto, 16 cantanti da diverse regioni e 12 bambini dai 5 ai 13 anni, si sfideranno. In premio un contratto discografico per la realizzazione, produzione e distribuzione di un singolo inedito e ci sarà anche il "Premio del pubblico", per il cantante che risulterà più gradito agli spettatori. I finalisti, fra i gli oltre 40 concorrenti, sono: le rodigine Celeste Grandi e Maddalena Zornetta, il felsineo Simone Bacchilega, le ravennati Giulia Guidi, Ilaria Cascio, Noemi Parrella, Anna Mazzotti e Alessandro Savioli, da Ferrara Giulia Disarò, Silvia Gennari, Umberto Bulgarelli e Enzo Celotto, le cesenati Serena Farolfi e Matilda Valmori, la palermitana Esmeralda e la pesarese Alice Putaggio. Per il premio dei bimbi, il Delta Children’s Talent si sfidano: Celeste Branchi, Angelica Trombini, Thomas Amadori, Giulia Costin, Anna Sole Dalmonte, Alessia Maria Cote, Riccardo Callegari, Miriam Vendemiati, Margherita Peracchi e Alessandra Pagani. Per la serata di chiusura, diversi ospiti come il cantautore ravennate Ruggero Ricci e la tredicenne e talentuosa Sara Ghinassi, che ha partecipato a Sanremo Junior e alla finale dello Zecchino d’Oro.