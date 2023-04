Fenicottero rosa con ala rotta recuperato a Comacchio (Ferrara)

Ferrara, 18 aprile 2023 – Un bellissimo esemplare di fenicottero rosa è stato salvato dal provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Comacchio, oggi pomeriggio. Il volatile stava zampettando lungo il canale Circondariale, nel comune di Comacchio, un corso d’acqua che costeggia la via Agosta adiacente le Valli lagunari. Da qualche giorno stava muovendosi in questo canale molto faticosamente per un'ala rotta e faticava anche ad alimentarsi.

Alcuni passanti, visto il volatile in evidente difficoltà, hanno chiamato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto muniti di un gommone e di una campagnola, due di loro indossata la tuta per non bagnarsi sono scesi in acqua: il fenicottero, spaventato dalla presenza dell'uomo, ha tentato di allontanarsi.

Tuttavia forse per la stanchezza o la difficoltà ad alzarsi in volo è stato alla fine catturato, con un guadino: quasi stremato e si è quasi lasciato andare affidandosi alle braccia dei salvatori. Sul posto è giunto anche Alessandro Pozzati, dell'associazione amici degli animali che ha provveduto a trasportare il fenicottero per le cure del caso dal veterinario e valutare se provvedere ad un intervento chirurgico e cercare una lenta, ma molto difficile – stando al primo esame - riparazione dell'ala oppure lasciarlo libero all'interno della Garzaia di Codigoro nel piccolo laghetto che vi è all’interno.

Un altro salvataggio dopo il capriolo ed i daini da parte dei Vigili del Fuoco assieme all'associazione Amici degli Animali, sempre più frequenti.