Fenomeno Padel, boom di accessi: "Al via i lavori per coprire i campi"

Un investimento di oltre 120 mila euro, per un campo di Padel che ha dimostrato nella stagione estiva di essere scelto, ogni giorno di più, dagli appassionati di uno sport moderno e giovane. L’associazione sportiva dilettantistica 44012 Padel Bondeno lo aveva annunciato. Lo conferma e inizia a dicembre i lavori per costruire la tensostruttura che coprirà i due campi da Padel costruiti a Ponterodoni a fianco al Palacinghiale. "I permessi tecnici e della sovraintendenza alle belle arti sono arrivati - annuncia Fabiano Campi -. La copertura dell’impianto inizierà già nelle prime settimane di dicembre e dureranno circa 15,20 giorni. condizioni meteorologiche permettendo". Durante le fasi di costruzione della tensostruttura i campi non saranno utilizzabili ma "prevediamo già da gennaio - spiegano i soci - di poter essere operativi tutti i giorni". Sarà realizzata una tensostruttura permanente con doppia membrana che eviterà la formazione di condensa sui campi. Una struttura di copertura pensata per poter consentire un utilizzo dei campi 12 mesi all’anno in qualsiasi condizione. "L’investimento messo in campo è oneroso - ammette Campi ma l’associazione sportiva 44012 Padel Bondeno ci crede". Hanno trovato uno sponsor. "E’ Stefano Gulinati, presidente della AB Group srl con sede legale a Finale Emilia e Ferrara – spiega l’associazione –. L’azienda è specializzata in informatica, assistenza e vendita hardware e software su sistemi clienti, installazione server e i cloud, operante da oltre 20 anni in Emilia Romagna e in Veneto e da remoto sull‘intero territorio nazionale".

Claudia Fortini