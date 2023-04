Ferie non pagate all’ex dipendente, l’Ausl punta alla negoziazione

Il rapporto di lavoro con l’azienda sanitaria locale si è concluso da più di un anno e mezzo, ma la questione ferie non pagate non è ancora stata risolta. L’ex dipendente, dopo aver chiuso il rapporto di lavoro il 26 ottobre del 2021 ha presentato il conto all’Azienda sanitaria di Ferrara, per vedersi riconoscere l’indennità in sostituzione dei giorni di ferie di cui non era riuscito a godere. Un conto che ammonterebbe a quasi trentamila euro, 29.693.000 per l’esattezza. Cifra notevole, cui, in caso di inottemperanza l’ex dipendente ha prospettato la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria. Probabilmente non ce ne sarà bisogno, considerando che di recente, con una deliberazione specifica, l’Ausl ha dato incarico a un legale per risolvere la vertenza di lavoro prima di giungere davanti a un giudice. Ritenendo, cioè, di risolvere bonariamente e in via stragiudiziale la controversia, attraverso la negoziazione assistita. Per questo con l’atto 117, nei giorni scorsi, la direzione generale dell’Ausl ha dato incarico all’avvocato Benito Magagna di seguire l’iter necessario e previsto dalla negoziazione assistita, che permetterebbe quantomeno di risparmiare le spese legale. Decisione che è stata presa anche alla luce dei recenti pronunciamenti del Giudice del lavoro, anche in altre situazioni che hanno riguardato l’azienda, in merito alla monetizzazione delle ferie nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro e che il mancato godimento delle ferie sia dipeso da una causa non imputabile al lavoratore.

