Feris, c’è un esposto in Procura "Nell’area trovati rifiuti pericolosi"

Decine di sacchi bianchi accatastati, in attesa di essere caricati e trasportati verso lo smaltimento. Al loro interno, terra contaminata "da rifiuti pericolosi, probabilmente amianto ed eternit". Si presenta così oggi il cantiere del parcheggio di viale Volano, dove la primavera scorsa i tecnici della ditta Albatros hanno svolto i primi sopralluoghi prima di avviare i lavori per il nuovo parcheggio, opera prevista nell’ambito del progetto Feris.

Sopralluoghi che tuttavia avrebbero portato a un’amara sorpresa. Sotto ai cumuli di macerie, sparsi nell’area di viale Volano, erano presenti – secondo un esposto depositato nei giorni scorsi in Procura – "rifiuti che paiono compatibili con le coperture delle tettoie dei fabbricati", materiale sbriciolato e frammentato nel terreno. Un ritrovamento che ha subito fatto scattare l’allerta da parte di Arco, il consorzio responsabile del progetto Feris, che oltre a far partire l’immediata bonifica del sito ha sporto una querela contro ignoti depositata negli uffici di via Mentessi, sede della Procura, perché si indaghi sull’origine e il "periodo di attività" di quella che appare come una sorta di discarica abusiva, oltre a risalire agli eventuali "responsabili dell’abbandono" dei materiali pericolosi.

Secondo l’atto firmato da Franco Casadei Baldelli, rappresentante legale di Arco, nei giorni precedenti i tecnici delle ditte che erano incaricate di effettuare i sopralluoghi – così l’esposto – "notavano la presenza di rifiuti pericolosi, probabilmente amianto ed eternit, al confine della proprietà, in corrispondenza della scarpata tra la vegetazione cresciuta nel tempo, ivi depositati, in maniera incontrollata, e abbandonati". Secondo le prime relazioni, i frammenti potrebbero aver fatto parte della copertura dei tetti in eternit di alcuni edifici che erano presenti nell’area; edifici abbandonati e quindi demoliti e i cui residui hanno finito per disperdersi sul terreno" proprio a due passi dalla cinta muraria. Una situazione che oggi, se verrà confermata l’origine pericolosa dei rifiuti, rischia di rivelarsi una minaccia ambientale per l’area che si trova a ridosso delle mura.

"Il rinvenimento dei rifiuti pericolosi – si legge ancora nelle pagine dell’ esposto – comporta ingenti danni ad Arco, sia in termini di turbativa della proprietà del compendio, sia di difficoltà di realizzazione dei progetti immobiliari inerenti tale area".

Ma non è finita. "E’ noto che l’amianto – ancora un passaggio della denuncia – rientra in una categoria particolare di sostanze potenzialmente pericolose per la salute e l’incolumità pubbliche, con tutti i conseguenti oneri che ne derivano in tema di rimozione, bonifica e ripristino propedeutici oneri di responsabilità".

Non stupisce quindi che il consorzio abbia già dichiarato di volersi costituire parte civile in caso di un eventuale processo contro i presunti responsabili, e chiedere così un risarcimento per le spese di bonifica sostenute in questi mesi per l’area, acquistata da Arco nel 2021 durante un’asta giudiziaria, e che oggi è inserita nel piano di riqualificazione come nuovo parcheggio affacciato su viale Volano e circondato da un’area verde adiacente alla mura. Toccherà adesso agli inquirenti effettuare sopralluoghi e rilevazioni e accertare l’esistenza di eventuali illeciti.