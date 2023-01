Feris e l’incarico tecnico a D’Aries "Comune privato di professionisti"

Feris torna a far discutere. Questa volta l’oggetto in questione non è tanto il progetto in se, bensì una consulenza tecnico-giuridica affidata dal Comune (per circa trentamila euro) alla società D’Aries & Partners per "il servizio di supporto operativo nell’ambito del procedimento per la definizione dell’accordo di programma". L’interpellanza, firmata dal capogruppo del Pd, Francesco Colaiacovo, mira a chiarire perché "il sindaco Fabbri abbia svolto una così copiosa attività comunicativa, se il Comune non è in possesso dei necessari elementi conoscitivi per un’adeguata valutazione del progetto Feris". Non solo. Il dem vuole far luce sul motivo per il quale "si investe denaro pubblico – si legge nel documento – per valutare sotto l’aspetto tecnico-giuridico il progetto di un’impresa privata su aree di proprietà privata". Di più. Colaiacovo vuole conoscere "le ragioni per cui i costi di tale valutazione non sono stati posti in capo al privato che chiede di fare l’intervento".

Dal momento che l’affidamento dell’incarico è stato fatto a una società esterna, il capogruppo del Pd vuol sapere "come sia possibile che la struttura interna dell’amministrazione sia stata privata delle figure professionali necessarie a valutare in modo compiuto, sia sotto l’aspetto tecnico che giuridico, la coerenza delle richieste che incidono sul tessuto urbano con gli strumenti urbanistici del Comune e delle pianificazioni di enti sovraordinati".

f. d. b.