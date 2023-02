Feris, Italia Viva boccia Ferraresi "Nessuna preclusione ideologica"

La genesi del caos, in Italia Viva, è il progetto Feris. Tanto è identitario per la giunta, anche se la maggioranza non è compatta, altrettanto lo è per la minoranza. In senso uguale, ma contrari. Ancora una volta, però, la voce fuori dal coro è Italia Viva che, differentemente dalla consigliera Anna Ferraresi, non è apertamente ostile a Feris. Anzi. Ed ecco il cortocircuito. "Italia Viva – si legge in un comunicato del direttivo provinciale - prende nettamente le distanze da quanto dichiarato recentemente dalla consigliera Anna Ferraresi in merito al progetto Feris, e che si pone in netto contrasto con gli ideali liberali che ispirano il nostro partito. Il nostro pensiero politico crediamo sia ormai noto, come dovrebbe esserlo per la consigliera che, partecipando ai direttivi, conosce gli indirizzi politici che il partito assume sulle varie questioni". Il punto cruciale arriva qui. "Per ciò che riguarda Feris – scrivono i renziani – riteniamo che il privato investitore debba essere sempre ascoltato e non ci debbano essere preclusioni ideologiche per nessuno. Nel caso di specie auspichiamo che il progetto possa coinvolgere concretamente altri soggetti istituzionali come ad esempio l’università e che le istituzioni, salvaguardando e riconoscendo i legittimi interessi privati, si attivino nella giusta misura affinché questi convergano con quelli della comunità". Tra Anna Ferraresi e Italia Viva è già finito l’idillio? Se così fosse, sarebbe come quelle storie d’amore estive spazzate via dalla prima brezza settembrina. Dal partito arriva comunque un aut aut. "Riteniamo lecito – concludono i renziani – domandarsi e domandare alla consigliera se anche lei si riconosce in questi ideali, nel qual caso dovrebbe rivedere le sue dichiarazioni o se al contrario abbia deciso di perseguire altri percorsi e convincimenti politici. Scelta che sarebbe del tutto legittima". Da questa vicenda emergono almeno tre fattori. Il primo è l’indipendenza di Italia Viva, pur nell’alveo dell’opposizione. Schierandosi a favore di Feris i renziani gettano un po’ di limone negli occhi ai barricaderi anti-cemento. Dall’altra parte dimostra che Ferraresi ha assunto posizioni del tutto personali su questa vicenda. Insomma, entrambi i fronti hanno più di una falla. Da ultimo, Feris continua a far discutere, pur non essendo ancora arrivato alla conferenza dei servizi.