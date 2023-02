Feris, nuova protesta Slogan e striscioni in viale Volano "Difendiamo il verde"

di Lauro Casoni

Erano un centinaio i manifestanti del ‘Forum Ferrara Partecipata’ e del Comitato residenti zona San Giorgio che si sono dati appuntamento ieri nell’area dell’ex Edilizia Estense in viale Volano per dare vita al terzo flashmob settimanale contro il progetto Feris. Chiare le indicazioni che da settimane vengono ribadite ad ogni livello, partendo dall’attenzione alla tutela delle Mura e del verde. "La zona recuperata dell’ex deposito edilizio deve diventare parte del Parco delle Mura. I parcheggi vanno realizzati lontano dal centro e serviti dai mezzi pubblici – spiegano i promotori dei flashmob –. La zona di via Caldirolo deve rimanere a uso agricolo, un polmone verde da tutelare. I nuovi posti di lavoro non compenseranno i danni economici alle realtà commerciali già esistenti. L’area dell’ex caserma Pozzuolo del Friuli è un bene comune e come tale deve essere utilizzata". La protesta, ha spiegato Corrado Oddi del Comitato residenti zona San Giorgio, "è legata al fatto che questo progetto è costruito in funzione di interessi privati. Noi non sentiamo il bisogno che venga realizzato un nuovo supermercato in una città che ne ha già diversi". Il ‘Forum Ferrara Partecipata’ già negli scorsi giorni aveva chiesto che venissero rese pubbliche tutte le documentazioni del progetto. Il Forum ribadiva inoltre che "se si vuole davvero aprire un dibattito pubblico, trasparente e civile sul principio di utilità pubblica" allora "occorre assumere un’ottica di promozione di una discussione partecipata, coinvolgendo i cittadini. Chiediamo al sindaco di organizzare in tempi brevi un’assemblea pubblica per spiegare con chiarezza e completezza le intenzioni dell’amministrazione".

"Noi spingiamo per la rinaturalizzazione di un’area che è stata deposito di materiale edilizio – sottolinea Claudio Fochi del Forum – e per questo siamo contrari a questo progetto. Inoltre siamo fermamente convinti che tutto sia un grande errore perché è un progetto di riqualificazione in cui si curano solo interessi privati; perché un parcheggio sotto le mura deturpa un patrimonio dell’Unesco e non risolve il problema del traffico; perché in quella zona ci sono già cinque supermercati; perché un magazzino comporta aumento del traffico pesante e perché siamo contro ulteriore cementificazione che aumenta il rischio idrogeologico".