Feris, opposizione unite "Sconfitta della Giunta Fallita l’opa di Fd’I sulla maggioranza"

di Federico Di Bisceglie L’ostilità delle opposizioni a Feris non fa più notizia. E probabilmente neanche la "parziale soddisfazione" per le "sostanziali modifiche" imposte al progetto a seguito del voto della mozione di Ferrara Nostra in consiglio comunale. Il vero snodo politico è che l’avversione al piano di riqualificazione urbanistica – con tutto ciò che ne consegue a partire dalla realizzazione del nuovo supermercato – è che tutte, ma proprio tutte, le forze di opposizione sono compatte. Dai 5 Stelle a Italia Viva. Ma qui non è il manuale Cencelli, è una "volontà di costruire un’alternativa valida a un progetto che, se fosse stato realizzato per come era nato all’inizio, avrebbe portato un danno irreparabile alla città". Lo dice Giorgio Scalabrino Sasso, coordinatore del tavolo delle opposizioni che proietta il suo ragionamento su due dimensioni: una più strettamente amministrativa e un’altra più politica. Quella amministrativa si sostanzia in una "palese sconfitta dell’attuale giunta che, pur avendo tentato maldestramente di mascherare il voto sulla mozione come un proprio risultato, di fatto si è trovata senza maggioranza". Quella politica è che "l’opa di Fratelli d’Italia sulla maggioranza, rappresentato dall’assessore Balboni, è completamente fallita: c’è una grande debolezza, sebbene si millanti sicurezza" Il dato...