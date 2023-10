Feris, scintille dopo il voto in Aula: "Coinvolgete i cittadini nel progetto"

Dopo il voto in Consiglio comunale sul documento presentato dalla capogruppo di Ferrara Nostra Francesca Savini, è il Forum Ferrara partecipata a tornare sul progetto di riqualificazione dell’ex caserma Pozzuolo del Friuli. E lo fa annunciando una nuova mobilitazione non tanto contro la realizzazione del progetto in sé, tanto più per chiedere al sindaco Alan Fabbri di "mantenere gli impegni". "Venerdì – si legge nel comunicato del Forum – a partire dalle 11 torneremo sotto lo scalone municipale per chiedere al sindaco Fabbri di mantenere l’impegno preso in Consiglio comunale lo scorso 27 febbraio, di consultare i cittadini sulla riqualificazione dell’ex caserma in via Cisterana del Follo. "Il progetto di riqualificazione di quell’area – così i referenti del Forum – dovrà essere ripensato: è necessario che finalmente i cittadini siano coinvolti prima dell’elaborazione del nuovo piano, affinché le proposte, le idee, le valutazioni che emergeranno nel percorso partecipativo possano orientare e guidare la successiva elaborazione tecnica. Il 5 giugno abbiamo scritto una lettera al primo cittadino per sollecitarlo ad avviare il confronto e gli abbiamo consegnato una pubblicazione con le prime proposte dei cittadini. Non abbiamo ricevuto risposta".

Il documento discusso l’altro giorno – su quale c’è stato un ampio dibattito, durante il quale non sono mancati confronti accesi tra maggioranza e opposizione anche sul modo di intendere il concetto di partecipazione – ha riattizzato un focolaio mai spento del tutto. "Se finora il presidio non ha smosso il sindaco – spiegano ancora dal Forum – almeno si è rivelato utile per diffondere informazione civica. Molti cittadini, in effetti, hanno letto per la prima volta sul volantino in distribuzione le notizie del progetto Feris decaduto e delle richieste del Forum al primo cittadino".

Proprio dal gruppo Ferrara Nostra, arriva una nota di commento alla sessione di Consiglio comunale dell’altra sera, durante la quale è stata votata all’unanimità (a eccezione del voto di astensione della consigliera di FI, Diletta D’Andrea) la loro risoluzione. "Il nostro gruppo consiliare – si legge nella nota – in febbraio è riuscito a far approvare all’unanimità una mozione che ha definitivamente bloccato la realizzazione di un ipermercato in un’area verde fronte mura. Anche questa volta siamo riusciti nell’impresa di far approvare all’unanimità (tranne uno) il nostro documento, grazie al quale il Comune tornerà assoluto protagonista nella gestione del progetto Feris". "Avete copiato", dice l’opposizione, non volendo ammettere che "nella nostra proposta c’è una differenza sostanziale rispetto alla loro – si prosegue nel documento – un passo in avanti nella visione del progetto Feris, che sta proprio nella centralità del ruolo che il Comune deve assumere per muovere tutte le pedine in campo. Tant’è che alla fine l’hanno votata tutti". Tranne una.