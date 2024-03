Ferisce il compagno con le forbici. Ascoltata la donna indagata

Riempita di botte e bloccata in un angolo della cucina. Per difendersi avrebbe quindi impugnato il primo oggetto che le è passato per le mani, un paio di forbici, colpendo alla testa il compagno. È la versione della trentenne coinvolta alcuni giorni fa in una violenta lite con il convivente, scoppiata in piena notte nella loro abitazione di Migliarino. La donna, ora indagata per lesioni, è stata ascoltata ieri dagli inquirenti. Dalle sue parole è stato possibile ricostruire una relazione sentimentale molto turbolenta, con già precedenti alterchi e denunce incrociate. Un rapporto costellato di violenze che hanno iniziato a peggiorare ulteriormente dopo il 2021. Quello del 6 marzo sarebbe dunque soltanto l’ultimo episodio in ordine di tempo. Quella sera lui – stando ai racconti della donna – avrebbe iniziato a picchiarla, colpendola alla testa e al volto, e a riempirla di insulti. Vistasi costretta in un angolo della cucina, la trentenne avrebbe impugnato le forbici colpendo l’uomo al capo. Non prima però di avere chiamato i carabinieri. Insieme ai militari, sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Immediatamente dopo il colpo, l’uomo aveva perso i sensi, per poi riprendere conoscenza solo successivamente. Quella notte entrambi i litiganti furono portati all’ospedale. Anche la donna aveva infatti riportato ferite e contusioni. A breve verrà sentito anche il convivente, in modo da chiudere il cerchio sulla drammatica vicenda.

f. m.