Ferrara, figlio ferisce il padre con una katana

Ferrara, 14 giugno 2023 - Terrore in una casa in centro a Ferrara, dove nel pomeriggio di ieri è andata in scena un'aggressione: il figlio si è avventato contro il padre brandendo una spada katana, e provocandogli alcune ferite.

Nell'appartamento dell'orrore è intervenuta la polizia: due equipaggi delle Volanti sono entrati nell'abitazione dove l'aggressore era chiuso nella sua stanza. Con l'aiuto del 118 e di alcuni parenti si è riusciti ad accedere alla stanza e a immobilizzare l'aggressore che, in stato confusionale, è stato trasportato al pronto soccorso. Sequestrata la spada katana, lunga 105 centimetri, oltre a un pugnale della lunghezza di 35 centimetri.

Notizia in aggiornamento