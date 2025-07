Ferite rimarginate dai medici. La tartaruga può essere liberata

E’ tutto pronto per il Tartaday che si terrà domani presso la sede marittima del lido di Volano del Circolo Nautico Volano, promosso assieme alla Fondazione Cetacea e l’associazione DelTa-Rescue. Il momento che più susciterà l’attenzione e la gioia dei turisti sarà la liberazione della tartaruga Enrico Torta. Un maschio di 20 chili recuperato in condizioni critiche nella notte fra il 26 e il 27 luglio dello scorso anno dal gruppo DelTa-Rescue, dopo essere stata segnalata da alcuni turisti che si trovavano in spiaggia a Lido delle Nazioni e precisamente al bagno Galattico. Del recupero si era incaricato Enrico Feggi ed era arrivata in stato comatoso alla sede del Fondazione Cetacea, poiché aveva tre ferite profonde sul carapace, con conseguente abbondante deposito di detriti tra il polmone e il carapace, rimossi chirurgicamente. Inoltre presentava una frattura del cranio dovuta anch’essa dal trauma subito, per cui è stata sottoposta anche a Tac.

"L’ipotesi più probabile rimane l’impatto con un’imbarcazione – spiega la veterinaria Giulia Bondesan –. Dopo un primo periodo di alimentazione forzata durato circa un mese, ha ripreso a mangiare autonomamente, è stata medicata e le è stata praticata fisioterapia. Ora le ferite, rimarginate, sono state coperte con la resina". Alle 10 Giulia Bondesan insieme a Sauro Pari terrà il corso di Primo Soccorso per le prime cure da prestare a tartarughe e delfini, mentre alle 18 ci sarà il "Tartayoga al Tramonto", con le insegnati Silvia Polello e Giulia Ardizzoni, seguito, per coloro che hanno partecipato alle lezioni yoga, da un piccolo rinfresco in loco offerto da DelTa-Rescue.

c. c.