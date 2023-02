Ferito con la motosega mentre sta potando gli alberi: ricoverato

Mentre pota gli alberi un operaio viene ferito accidentalmente da un collega con una motosega. Il 54enne, quindi, riporta tagli profondi al collo e al corpo. L’uomo, pur non essendo in pericolo di vita, viene ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cona. L’incidente sul lavoro si è verificato ieri nel primo pomeriggio in via Fanini, nella località Pilastri, a Bondeno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Burana e Vigarano Mainarda. Con loro i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al 54enne rimasto gravemente ferito. L’operaio lavora per la ditta ’Linea verde’ di Sermide. Durante le operazioni di potatura degli alberi all’interno di un giardino privato di un cliente, per cause in via di accertamento, è stato colpito dalla motosega del collega che stava operando al suo fianco. Ferito, vigile a tratti, l’uomo è stato ricoverato d’urgenza a Cona. Ora i militari cercheranno di ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche il servizio dell’Ausl della medicina del lavoro.