Fermata del treno, l’appello a Bonaccini

I cittadini di Zerbinate non ci stanno a fermarsi con le mani in mano e tante preoccupazioni, sui binari di ‘un treno che non c’è più’ e dopo una petizione traboccante di firme consegnata al sindaco perché la fermata è stata cancellata, ieri hanno scritto una lettera al presidente della Regione Stefano Bonaccini, invitandolo a Zerbinate. "Siamo cittadini di un piccolo paese della Regione che lei amministra – premettono –. Un piccolo lembo di terra che si insinua tra il Veneto e la Lombardia. Ci rivolgiamo a Lei perché riteniamo che la Ferrovia Emilia Romagna abbia compiuto, sopprimendo la fermata del treno, una grande ingiustizia, nei nostri confronti". Studenti con in tasca l’abbonamento annuale che devono trovare un altro modo per andare a scuola, famiglie in difficoltà, anziani senz’auto che non possono più andare in centro. "Siamo in pochi e non abbiamo niente – scrivono –, non c’è un ambulatorio, un negozio, una farmacia, un autobus, nemmeno un bar; l’unica cosa che avevamo era la fermata del treno della linea Suzzara-Ferrara: unico servizio di trasporto pubblico".

E’ la vita delle frazioni che perdono servizi: "Il treno ci ha permesso, nel tempo, di collegarci con Bondeno, Ferrara, Poggio Rusco, Sermide per andare a scuola o per raggiungere i servizi essenziali – raccontano –. Ora la linea ferroviaria esiste ancora ma, i dirigenti della FER hanno deciso che il treno a Zerbinate non deve più fermarsi e cosi ce lo vediamo passare sotto il naso come una beffarda presa in giro". Un racconto di vita: "Abbiamo protestato con i nostri amministratori comunali – raccontano – abbiamo incontrato i dirigenti FER, abbiamo raccolto firme per una petizione. Il Consiglio Comunale ha votato all’unanimità un ordine del giorno chiedendo che venga rivista questa decisione, ma niente da fare". Non è andata così: "Le motivazioni che ci sono state date sono a dir poco imbarazzanti – spiegano – la mancata fermata fa risparmiare alla FER tre minuti di tempo. Tre minuti!".

Da qui l’appello: "Caro Presidente – gli scrivono – venga a vedere cosa vuol dire vivere fuori dal mondo mentre va sul territorio per conquistare la segreteria di un importante partito che si occupa dei disagiati e degli ultimi. Ecco, noi siamo quelli". Un invito vero: "Capiamo che per Lei sia più gratificante andare nei grossi centri ed incontrare tante persone – concludono nella lettera –. noi siamo in pochi ma la invitiamo ufficialmente a farci visita e, siccome siamo anche molto ospitali, non mancheranno due fette di buon salame e un bicchiere di vino buono". Claudia Fortini