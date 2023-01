Fermata soppressa Domani la protesta in stazione a Zerbinate

Appuntamento domani, alle 15.30 alla stazione di Zerbinate. Contro il taglio delle Ferrovie Emilia–Romagna che hanno soppresso la fermata di Zerbinate di Bondeno, necessaria agli studenti che avevano in tasca l’abbonamento annuale per andare e tornare dalla scuola, ma anche gli anziani che, non avendo più la macchina, utilizzavano il treno per raggiungere il capoluogo e la città di Ferrara. L’incontro è stato organizzato da Fabio Bergamini, ex sindaco di Bondeno, consigliere regionale della Lega. "All’indifferenza della Regione, che risponde con cifre e numeri alle esigenze palesate da un’intera comunità – ribatte Bergamini – risponderemo con una manifestazione davanti alla stazione dei treni di Zerbinate. Il nostro intento vuole essere quello di accendere i riflettori su una piccola comunità, che rischia di essere tagliata fuori per sempre da una tratta ferroviaria fondamentale per la vita del paese". L’appuntamento è per giovedì pomeriggio, alle 15,30, davanti alla stazione dei treni di Zerbinate. Per dare voce a tutti coloro che intendono dire la loro a proposito dell’improvvida scelta di cancellare con un tratto di penna questa fermata del treno.