"Fermate risse e violenze in paese. Questa situazione è inaccettabile"

Dopo l’aggressione a bastonate a un italiano colpevole soltanto di evitare schiamazzi nella distesa del bar della stazione ferroviaria, e finito all’ospedale, non si è spenta l’eco delle intemperanze di un pakistano molesto e violento, che rappresentano una tappa ulteriore nella tendenza al peggio dell’uomo. Il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, si mostra preoccupato per l’andamento della situazione. "Ho appreso dell’ennesimo episodio di escandescenze di una persona che ha già compiuto sul territorio danneggiamenti e aggressioni, atti molto gravi – afferma il primo cittadino portuense – Come scritto qualche giorno fa, ho già avvisato con ogni mezzo le autorità competenti dell’evidente pericolosità del soggetto, qualunque sia l’origine o il motivo di questi comportamenti, preoccupato come i miei concittadini per la possibile ripetizione di certi atti violenti che puntualmente si è verificata". E ancora: "Nel mio ruolo non ho alcun potere di confinare questa persona, né posso io risolvere i problemi di un sistema evidentemente inadeguato, che ha rimesso in libertà una persona pericolosa, dopo averla fermata, per più volte. Questa situazione non è accettabile. È evidente che questa persona deve essere messa in condizione di non nuocere prima possibile. Continuerò a insistere nelle opportune sedi a tutela della pubblica incolumità. Chiedo di evitare generalizzazioni e commenti spiacevoli, che purtroppo non sono utili a spiegare né a risolvere queste situazioni, tra le più difficili da gestire". Troppo poco secondo il capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato, che è stato anche ex assessore alla Sicurezza e Polizia Municipale nella legislatura targata Aurelio Pariali. "Il sindaco è il garante della sicurezza del territorio e non può limitarsi a segnalare, ma deve provvedere a mettere in campo atti concreti". Quali? "Per esempio il Tso (trattamento sanitario obbligatorio), o il foglio di via oppure una diffida, per allontanarlo dal territorio. E’ chiaro che non si può andare avanti in questo modo. La situazione potrebbe andare peggio, con qualcuno che si potrebbe fare ancor più male dell’ultima volta. Quindi è inutile tergiversare e guadagnare tempo, abbiamo visto cosa è successo ad essere tolleranti con quest’individuo".

Franco Vanini