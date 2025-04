Fermato per la droga, ma non ne ha . Svuota le tasche e spunta un coltello

Proseguono i controlli del corpo di polizia locale Terre Estensi in zona Gad per il contrasto della compravendita di sostanze stupefacenti. La scorsa settimana, durante un servizio in abiti civili, una pattuglia in via Arianuova, all’intersezione con corso I Maggio, ha notato un ragazzo di origine africana, vestito con pantaloni militari, giubbetto nero con maniche bianche e cappellino modello baseball in pelle nero intento a salire a bordo di una Ford in sosta con alla guida un 54enne ferrarese. La macchina è partita subito dopo in direzione di via Belvedere. Giunti all’incrocio con via Orlando Furioso, il ragazzo è stato fatto scendere e ha proseguito a piedi in direzione opposta. Gli agenti hanno così fermato il conducente in via Azzo Novello, chiedendogli conto di quanto appena osservato. L’uomo ha ammesso di aver tentato l’acquisto di stupefacenti dal ragazzo africano, che aveva contattato telefonicamente poco prima, per poi rinunciare in quanto il pusher aveva solo cocaina anziché l’hashish da lui richiesto. Il ragazzo africano aveva così promesso che l’indomani glielo avrebbe procurato. Nella circostanza, l’acquirente ha estratto dalle tasche del giubbino tutto ciò che aveva, nel tentativo di dimostrare agli agenti di non essere in possesso di droga. Tra le altre cose, dalla tasca destra del giubbotto è sbucato un coltello di 19 centimetri, del quale non è riuscito a giustificare il porto. Il ferrarese è stato quindi denunciato per porto ingiustificato di armi con contestuale sequestro probatorio del coltello. Il soggetto è stato anche sanzionato per guidato il veicolo nonostante avesse la patente scaduta e non al seguito.