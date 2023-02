"Fermiamo la guerra in Ucraina" La mobilitazione dei copparesi

Il “no” di Copparo alla guerra è risuonato forte durante l’iniziativa organizzata dall’amministrazione, venerdì 24 febbraio, nell’anniversario del conflitto in Ucraina, a cui ha preso parte una nutrita rappresentanza della comunità ucraina copparese.

Un “no” che si è sostanziato in tanti piccoli grandi gesti. L’abbraccio a Tatiana che ha ceduto al pianto: lei, psicologa, è fuggita con i suoi tre figli, ma il marito sta combattendo. L’esecuzione fra le lacrime dell’inno nazionale ucraino, intonato avvolti nelle bandiere blu e gialla. Il minuto di raccoglimento che si è sciolto in un applauso in onore delle vittime di un Paese martoriato. La manifestazione di pace è iniziata con il simbolico corteo attorno ai giardini di piazza Libertà, durante il quale sono state scandite a più riprese le acclamazioni a una Ucraina libera.

Quindi il raccoglimento davanti alla sede comunale e la riflessione su quanto accaduto negli ultimi dodici mesi. "Non abbiamo ancora capito – ha tuonato il sindaco Fabrizio Pagnoni, affiancato dal vicesindaco Simone Grandi e dall’assessore Bruna Cirelli –. Nonostante i conflitti del passato, non abbiamo ancora imparato che la guerra è sempre lo strumento sbagliato: è inutile, foriere solo i morte e di tragici effetti. Oggi siamo qui per dare una concreta e attiva testimonianza della nostra contrarietà alla guerra, di cui i primi a pagare le conseguenze sono gli innocenti, e della nostra volontà di pace".