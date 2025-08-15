Ferragosto alla scoperta del campanile di Pomposa

Si potrà da stamane fino a domenica salire sul millenario campanile di Pomposa. Una delle rare opportunità di salire i duecento scalini che portano fino all’ultimo piano della svettante struttura che si innalza al cielo. Gli orari d’ingresso sono dalle 9:30 a mezzogiorno e dalle 15,30 alle 19,30 con l’ultima ascesa trenta minuti prima della chiusura. Un’iniziativa a cura delle associazioni Buonincontro e Mantello di Pomposa da sempre impegnate nella solidarietà verso coloro che hanno bisogno di aiuto. L’ingresso è gratuito ma chi vorrà potrà lasciare un’offerta ai volontari delle due meritorie associazioni. Per ogni informazione o contanti si può chiamare il 340.5300299.

Nelle precedenti aperture al pubblico, sempre per qualche giorno, di questo straordinario monumento, costruito nell’anno 1063 dall’architetto Deusdedit, che si erge per oltre 50 metri e diviso in 9 moduli fra i quali la cella campanaria contenente 4 campane secolari, è stato visitato da oltre 22mila persone. Visitatori arrivati non solo dalle aree limitrofe, ma bensì da altre provincie e regioni, ma si contano anche numerosi stranieri che dopo aver salito i 201 gradini del campanile di Pomposa possono godere di una visione del territorio circostante che lascia senza fiato, senza trascurare l’aspetto spirituale che coinvolge in tanti nella salita della maestoso costruzione. Una tradizione che si ripete mostrando un’eccellenza del territorio. Un appuntamento da non perdere per i turisti.

Claudio Castagnoli