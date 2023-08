Ferragosto all’Arginone Il Pd in visita al carcere "Personale insufficiente"

Ferragosto in carcere. Martedì i consiglieri comunali del Partito Democratico hanno visitato la casa circondariale, incontro richiesto e programmato già da tempo, "necessario e fondamentale per verificare le condizioni di personale e detenuti". Lo stesso Partito Democratico, nel mese di giugno, aveva, tramite un ordine del giorno presentato in Consiglio comunale, attirato l’attenzione sullo stato di carenza di agenti e ispettori all’Arginone, soprattutto nei confronti di quella "sicurezza assolutamente indispensabile per la complessità dell’istituto che ricordiamo essere di primo grado: l’istituto risulta essere di primo livello per importanza, capienza anche tra diversi circuiti detentivi non solo di media ma anche di alta sicurezza".

L’incontro è stata richiesto dal gruppo consiliare e autorizzata dai vertici del carcere (l’istituto è diretto da Maria Nicoletta Toscani), e si è svolto alla presenza della dirigente Annalisa Gadaleta, comandante della polizia penitenziaria, e di alcuni agenti presenti. Gli esponenti del Pd hanno quindi potuto "effettuare una sintesi dello stato attuale di detenuti, totale di 360 a fronte di una capienza massima di 244, e personale, l’effettivo è sotto organico rispetto a quello previsto di 202, ed attualmente consta di 185 risorse, considerati i molti distacchi effettivi in uscita". Anche grazie all’ordine del giorno del Pd, è stato possibile "registrare un saldo netto di nuove entrate derivante dalla mobilità di cinque risorse: è assolutamente insufficiente per la complessità del plesso e per le sue esigenze, ma è sicuramente un primo passo necessario per alzare l’attenzione". Durante la mattinata, i consiglieri presenti hanno avuto la possibilità di verificare le innumerevoli attività che vedono coinvolti i detenuti (corsi scolastici, scuola alberghiera, collaborazione con Unife, laboratori teatrali, corsi Uisp, astrolabio, scrittura creativa, per citarne alcuni) oltre alla manutenzione in tema di pulizia e ordine degli ambienti (sezione protetti, collaboratori di giustizia, chiesa, cucine, teatro, spazi comuni per l’ora di libertà). Anche il coinvolgimento della città è un tema assolutamente fondamentale, al fine di supportare gli sforzi: nei prossimi giorni al campo sportivo si terrà uno spettacolo dei Buskers, segno dell’estremo bisogno che tutto il tessuto cittadino sia coinvolto.

"Come noto – concludono gli esponenti dem – la complessità dell’istituto e la numerosità dei detenuti impegnano in maniera significativa il personale: apprezzabile è l’attenzione, la serietà e la disponibilità di chi lavora all’interno". Con lo scopo di tenere alta l’attenzione, il Pd provvederà nelle prossime feste di settembre, "a promuovere una raccolta fondi per vestiario e beni utili ai detenuti più indigenti. I consiglieri presenti, hanno portato vicinanza nel giorno di ferragosto alla popolazione detenuta e al personale tutto dell’istituto cittadino".