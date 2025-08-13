A partire da oggi fino al 17 Agosto sulla Nuova Darsena di Ferrara arriva ’Ferragosto in Darsena – Rye River Days’. Cinque serate magiche tra birra, musica dal vivo e stelle cadenti: arriva il primo grande evento che celebra l’estate in riva al fiume.

Cosa ti aspetta lungo la Darsena: ottima birra Rye River servita da Mr Ock, street food con specialità da gustare all’aperto, il palco galleggiante ’on the river’ con concerti e dj set ogni sera.

Quest’estate la città si arricchisce di un’esperienza unica e tutta da gustare: Gin Experience, un’occasione speciale per scoprire e degustare una selezione di gin artigianali, frutto della passione e della creatività di piccoli produttori. Un viaggio sensoriale tra profumi, botaniche e distillati d’eccellenza, pensato per appassionati e curiosi in cerca di nuovi sapori.

Sarà possibile osservare il cielo notturno in una suggestiva area allestita con cura dalle associazioni di astrofili locali. L’accesso sarà consentito per tutto il periodo dell’evento a partire dalle ore 19. L’ingresso è libero e gratuito per chiunque desideri partecipare e lasciarsi affascinare dalle meraviglie del cielo.

Fino al 17 agosto il programma musicale animerà le serate con concerti, dj set e karaoke: si parte stasera con Antimonio live, domani con la Negrita tribute band Radio Konga, il 15 dj set by Erbolariovario, il 16 serata Karaoke e il 17 Trip Brothaz live con dj set di Icestain.

Parallelamente, dal 14 al 16 agosto alle 20:30, spazio alla scoperta del cielo con le conferenze degli astrofili: si parlerà di viaggi astronomici alla ricerca dei cieli perduti, di un viaggio nel sistema solare tra pianeti, asteroidi e comete, e infine delle storie raccontate dal cielo tra costellazioni, stelle e meraviglie celesti.