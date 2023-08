Ferragosto, mostre aperte Dai Diamanti al Castello, ecco la guida per le visite

Ferrara apre i suoi musei anche a Ferragosto: dalla fotografia alla grande pittura, alla scultura, la città estense propone tre mostre, visitabili a palazzo dei Diamanti e al Castello estense anche il 15 di agosto. Inoltre, rimarranno aperti al pubblico anche il museo Schifanoia, il museo Civico Lapidario, il museo della Cattedrale e la casa di Ludovico Ariosto. palazzo dei Diamanti, il cui edificio è stato recentemente restaurato e riqualificato, ospita due rassegne: ‘Incontri. 50 anni di fotografie e racconti’, che racchiude oltre trecento scatti di Guido Harari, il fotografo dei grandi della musica (e non solo), e ‘Thesauros’ del pittore onirico Agostino Arrivabene. Dopo oltre 40 anni la grande fotografia torna a palazzo dei Diamanti con un percorso espositivo che riunisce fotografie, installazioni e filmati originali, proiezioni e incursioni musicali, dagli esordi di Harari in ambito musicale come fotografo e giornalista, alle numerose copertine di dischi per artisti famosi (tra cui Fabrizio De André, Bob Dylan, Lou Reed e Vasco Rossi), fino ai ritratti, vissuti come racconto intimo degli incontri con le maggiori personalità del suo tempo.

In contemporanea a ‘Incontri’, viene presentata ‘Thesauros’, l’antologica dedicata ad Agostino Arrivabene, che raccoglie quaranta opere, fra dipinti, disegni e sculture, realizzate dall’artista lombardo dal 1985 a oggi. L’autore intende le sue creazioni come doni votivi e la pratica artistica come tensione verso il divino: da qui il titolo Thesauros, nella Grecia antica i piccoli edifici che venivano offerti da città e popoli alle divinità nei santuari. Entrambe le mostre sono visitabili con un unico biglietto d’ingresso. Apertura fino al primo ottobre, ogni giorno dalle 11 alle 20.

Al Castello estense è invece visitabile la prima grande retrospettiva dedicata ad Arrigo Minerbi, scultore prediletto di Gabriele d’Annunzio. "Spirito nervoso, agile, moderno" capace di farsi interprete delle tendenze liberty e del classicismo novecentesco, il ferrarese Arrigo Minerbi ha conosciuto negli anni Venti e Trenta del Novecento una grande notorietà, tanto da essere annoverato dalla critica "tra i maggiori del nostro tempo", "per altezza d’ispirazione, potenza creativa e sapienza tecnica". Questa mostra ripercorre per la prima volta l’intero arco della produzione dell’artista, ricollocandolo nel contesto artistico italiano di primo Novecento. ‘Arrigo Minerbi: il ‘vero ideale’ tra liberty e classicismo’ è aperta fino al 26 dicembre, tutti i giorni (solitamente chiuso il martedì) dalle 10 alle 18 (la biglietteria chiude alle 17.15).

Nei consueti orari saranno visitabili anche il museo Schifanoia – con ben ventuno sale e circa 250 opere – e il museo Civico Lapidario, il museo della Cattedrale, con le preziose testimonianze dei fasti della Ferrara rinascimentale, la maggior parte provenienti dalla cattedrale dedicata a San Giorgio Martire, e infine la casa di Ludovico Ariosto (ingresso gratuito), che ospita la mostra del maestro Georges de Canino. Questi ultimi spazi museali saranno aperti (senza giorno di chiusura) fino a domenica 20 agosto. Insomma, anche per Ferragosto il capoluogo estense mette in campo una importante offerta artistica e culturale per tutti i turisti che sceglieranno di trascorrere la giornata di festa visitando la città.

