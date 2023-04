Ferramenta chiude dopo 50 anni a Ferrara: "Non era possibile andare avanti"

Scortichino (Ferrara), 4 aprile 2023 – "Voglio dare una svolta alla mia vita. A chi critica la chiusura del mio negozio, ci tengo chiaramente dire che è una libera scelta. E ne sono felice". Con queste parole Marina Benfenati, dopo più di vent’anni dedicati professionalmente, sin dal termine dell’università, a portare avanti la mesticheria e ferramenta di famiglia, conferma le ragioni di una scelta.

Ancora per il mese di aprile, la saracinesca del negozio di via Provinciale a Scortichino, resterà aperta, ma solo la mattina, per le ultime svendite. Dal primo maggio invece, si abbasserà definitivamente. Ha trovato un altro lavoro sui passi della scuola agraria che aveva frequentato alle superiori.

"Farò la segretaria in un’importante azienda agricola che nel modenese produce e vende meloni – annuncia -. Un’eccellenza del territorio. Ho deciso che era arrivato il momento di cambiare vita". "È nata agli inizi degli anni ‘70 con i miei genitori Luciano e Germana – racconta Marina - . Una vita dedicata al lavoro. Il negozio è stato creato sotto la casa dove abbiamo sempre abitato. Non avevano orario. Una dedizione totale nello spirito di servizio. Un’attività che andava bene. Un senso di appartenenza che ci ha sempre unito. Dopo l’università ho iniziato a lavorare con loro fino a quando ho incominciato a gestirlo totalmente in autonomia". Una storia di impresa di famiglia che stava raggiungendo il mezzo secolo di attività. Ma ci sono scelte di vita, personali, umane, profonde, meditate, che vogliono guardare avanti.

"Era nata come mesticheria – racconta – poi è diventata anche ferramenta, con utensili, bulloni, di tutto. C’è sempre stato un ottimo rapporto con i clienti. Ho dato il meglio di me stessa". Marina si commuove, nella certezza di una scelta sgorgano comunque lacrime: "E’ dura – ammette - mi viene da piangere tutte le volte che in questi giorni entro in ferramenta. Perché comunque è storica e ci sto male. Ma non ne potevo più. Mi sentivo in una gabbia. Mia madre è d’accordo e mi capisce".

Poi una considerazione amara: "Nonostante da febbraio avessi la svendita – dice – i clienti di Scortichino non sono venuti. Arrivano soprattutto da Finale, da Bondeno. Il territorio non ha risposto più di tanto. I guadagni erano calati. Dopo il terremoto del 2012 erano aumentati e anche dopo il Covid. Poi una stasi allucinante. Con tutti questi grossi centri commerciali – sottolinea – una ferramenta di paese forse, non ha più il riscontro che incontrava prima. Dovevo dare una svolta alla mia vita, cambiare aria, respirare un lavoro nuovo".

A Scortichino ha chiuso la banca, la macelleria, la merceria e in questi giorni anche la tabaccheria.