Ferrante (Forza Italia) tra Argenta e Ferrara

Dopo gli incontri con il segretario nazionale Antonio Tajani, il ministro Anna Maria Bernini e il viceministro Valentino Valentini, Forza Italia organizza per domani la visita del sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti Tullio Ferrante. Accompagnato dal coordinatore provinciale Fabrizio Toselli, dall’assessore Matteo Fornasini - responsabile dipartimento FI Emilia Romagna - e da Mattia Nanetti, coordinatore provinciale Forza Italia Giovani, farà una prima tappa alle 15.30 ad Argenta - comune che andrà al voto alle prossime amministrative - presso l’azienda Zeus Electrostatic system srl in via Nicolò Copernico, 64. Alle 16.45 il sottosegretario si recherà nella sede di Cna Ferrara dove si confronterà con i rappresentanti del sistema produttivo e imprenditoriale, affrontando in particolare i temi legati allo sviluppo infrastrutturale del nostro territorio. Il sottosegretario sarà accolto dal presidente Cna Davide Bellotti e dal direttore Matteo Carion. Previsti gli interventi di Paolo Govoni, vice presidente della Camera di Commercio, e Stefano Calderoni, presidente del Consorzio Bonifica.