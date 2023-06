Ferrara, 20 anni di gemellaggio con Giessen, vicesindaco Lodi incontra il sindaco tedesco

Da oggi a domenica una rappresentanza del Comune e dell’Ente Palio (Rione Santo Spirito, Borgo San Luca) sarà nella città tedesca di Giessen, nell’Assia Centrale, in quanto invitata per celebrare i 20 anni del gemellaggio tra il Comune di Giessen e il Comune di Ferrara. Il primo luglio il vicesindaco Nicola Lodi incontrerà ufficialmente il sindaco di Giessen, per riaffermare quanto scritto nella pergamena firmata congiuntamente tra i due comuni del 2003:

"Le città di Giessen e Ferrara, città europee, intendono con ciò, riaffermare il proprio impegno nella politica di amicizia e collaborazione internazionale fra tutti i popoli".