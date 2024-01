Ferrara 2044: "Proposte per una città inclusiva"

Caro Carlino,

mentre l’amministrazione cerca lo scontro su temi come i criteri di assegnazione delle case popolari, le rette nelle Cra, la costruzione di un Cpr in provincia e sui limiti di velocità (non tenendo conto dei cantieri che paralizzano il traffico) i giovani di Ferrara 2044 si confrontano sul tema dell’inclusione. “Crediamo che l’inclusione porti benessere e ricchezza sia sociale che economica, perché se una persona non viene etichettata ma fatta sentire parte della comunità, allora è disposta a dare il meglio di sé; e una comunità sana ha il dovere di far emergere il meglio di ogni singolo individuo. Si propone l’istituzione di un fondo per la lotta alla povertà e all’emarginazione sociale, eventualmente finanziato da una percentuale dei lauti compensi della Giunta. Potrebbe nascere un Osservatorio all’Inclusione col fine di abbattere tutte le disuguaglianze e sensibilizzi l’integrazione e l’inclusione di tutte le persone attraverso un sistema di valutazione delle scelte amministrative per misurare l’impatto che esse hanno nell’inclusione. Considerando l’invecchiamento della popolazione proponiamo di creare degli ambulatori di quartiere e ripristinare il pieno servizio degli uffici comunali nelle frazioni, al fine di non fare spostare gli anziani per i servizi basilari”. Prossimo appuntamento domani alle 19 al circolo Ancescao Corso Isonzo 42.

I firmatari dell’appello

Ferrara 2044