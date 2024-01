Ferrara a 30 all’ora? Idea bocciata: "Un fallimento, qui non passa"

Non ne vuole proprio sentir parlare. Nicola Lodi, vicesindaco e assessore alla mobilità, boccia senza appello l’idea – a Bologna è diventata un’assai discussa realtà – di estendere su un’intera città il limite di velocità a 30 chilomentri all’ora. "Un grave errore", poche parole per condannare il progetto. "Non oso immaginare cosa succederebbe se venisse applicato su viale Cavour un divieto del genere. Ripeto, non ne voglio proprio sentir parlare". Poi precisa: "Siamo stati tra i primi ad applicare questo limite in alcune strade. E’ in vigore per esempio in viale Krasnodar, lungo corso del Popolo a Pontelagoscuro. Ma in quel caso c’è stato un confronto con i cittadini, sono zone densamente popolate, il divieto è comunque limitato ad un tratto ben preciso. Così rappresenta una buona idea, un freno per chi corre e un passo avanti per la sicurezza dei cittadini. Bene quindi il progetto se limitato a certe strade e magari ad alcuni quartieri, ma andare oltre vuol dire commettere un grave errore, è sbagliato trasformare un’intera città in zona trenta". Cartelli e ’bolloni’ con il limite che invita a procedere a passo di lumaca del resto si trovano ormai un po’ dappertutto. In via Modena e via Bologna, ancora nell’area di via Comacchio, nella frazione di Gaibanella, in via Frascona. L’assessore alla mobilità non ha dubbi. "Qui non si tratta di ideologia, non siamo davanti ad un dibattito ideologico. Qui si devono fare scelte per la città e per i suoi residenti. Noi siamo tenuti a guardarci attorno a vedere cosa fanno negli altri centri. Ebbene, abbiamo guardato a cosa stanno facendo a Bologna, a quello che sta succedendo. E sta succedendo che a Bologna hanno adottato una scelta fallimentare, noi non vogliamo certo ripetere i loro errori, l’errore che hanno comesso". Del resto l’impegno della giunta per la sicurezza nelle strade c’è, come la consapevolezza che sia un capitolo decisivo sul quale misurare l’efficacia della politica del Comune. E’ di qualche giorno fa l’annuncio che quattro nuovi autovelox verranno installati in alcune zone critiche. I cartelli, con la silhouette del cappello del vigile urbano, e il palo con le telecamere sono già apparsi in via Caretti, dei Calzolai, via Canapa e lungo la trafficatissima statale 16. Si tratta in questo caso di velox fissi tarati sul limite dei 50 chilometri orari. Il nulla osta, dopo un lavoro iniziato due anni fa. Lavoro che ha coinvolto Prefettura e Comune. I primi tre verranno installati entro questo mese, entro febbraio verrà collocato il velox sull’Adriatica.

L’iter è partito proprio dalle richieste arrivate dai cittadini, dalle loro lettere e petizioni. Alcuni dei quattro punti individuati sono strisce d’asfalto segnate da lamiere contorte, lungo il ciglio fiori per ricordare chi lì ha perso la vita, chi non c’è più al termine di una frenata che non ha lasciato scampo. "I limiti a 30 all’ora – riprende il vicesindaco – vanno estesi con gradualità, un po’ alla volta, dopo che attraverso la sperimentazione abbiamo verificato che il divieto funziona, che porta sicurezza e dall’altra parte non crea problemi al traffico. Davide Nanni, consigliere del Pd, chiede una città a 30 all’ora? Bene, la realizzi quando sarà lui assessore alla mobilità. Adesso la responsabilità ce l’ho io, me l’hanno data i miei elettori, le persone che mi hanno votato. I miei tecnici mi dicono che questo disegno è sbagliato, che la città 30 è un errore. E io non la faccio. Punto".

Mario Bovenzi