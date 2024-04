Ferrara a Vinitaly. I gioielli enologici in vetrina alla fiera

Quest’anno a Vinitaly – la cui cinquantaseiesima edizione è in programma a Veronafiere da domenica 14 a mercoledi 17 aprile – l’enologia ferrarese approda non soltanto per presentare e promuovere i produttori locali e i vini della tradizione, ma anche per spingere con forza tutte le novità dell’enologia ferrarese. Tra queste, una produzione biologica sempre più importante targata ‘Consorzio di tutela Doc del Bosco Eliceo’. Durante la quattro giorni scaligera, allo stand D3 allestito all’interno del padiglione Emilia Romagna, grazie anche alla collaborazione della Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara, saranno infatti in passerella le etichette Doc (Fortana, Merlot, Sauvignon e Bianco del Bosco) le Igt, le produzioni più recenti come il Rosè di Fortana, il Montuni, vini biologici nati dalla joint venture tra Tenuta Garusola e Mattarelli Vini, e si parlerà anche di nuove vie enologiche per il nostro territorio, come la messa a dimora su sabbia di vigneti internazionali come Pinot Bianco e Pinot Nero.

"In questo Vinitaly la Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ferrara e il Consorzio Tutela Vini Doc Bosco Eliceo – hanno spiegato Massimiliano Urbinati e Sante Baldini, rispettivamente presidente della Strada dei vini e sapori e del Consorzio di tutela – si presentano in fiera a nome dell’intero territorio, affiancando le aziende nella loro partecipazione fieristica. Sarà inoltre il personale della Strada del Consorzio a tenere il banco di assaggio all’interno dello stand, affiancando laddove necessario le aziende nei loro appuntamenti commerciali". Martedi 16 aprile alle 10.30, nello spazio masterclass all’interno del Padiglione Emilia Romagria verrà realizzato un appuntamento in collaborazione con Work and Belong - Manifattura dei marinati e Strada del vini e dei sapori in cui i vini delle sabbie del Bosco Eliceo incontreranno i prodotti della manifattura dei marinati. Durante questo appuntamento verrà inoltre presentata la seconda edizione dell’evento ‘Delta DiVino’ che si terrà dal 29 aprile al primo maggio a Comacchio.

All’interno dello stand del Consorzio ferrarese saranno rappresentate le aziende Tenuta Garusola, Mattarelli Vini, Corte Madonnina, Corte Beneficio, Azienda Agricola Val Testa, Azienda Vinicola Ca’ Nova, Azienda Vinicola Aleotti, Azienda Agricola Gennari Roberto. Alla presentazione dell’evento, ieri nella sede della Camera di Commercio, sono intervenuti Paolo Govoni, vice presidente della Camera di Commercio Ferrara e Ravenna, Angela Travagli, assessore attività produttive, fiere e mercati, Annalisa Barison ed Emanuele Mattarelli, vinificatori, Francesco Mazzoni, delegato Ais Ferrara e Alessandro Menegatti, responsabile Manifattura del Marinati.

