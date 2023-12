"Ferrara abdica al proprio ruolo strategico: criticità su salute, cultura e sicurezza"

"Premettendo che i dati si riferiscono all’intero territorio provinciale, – così Alessandro Talmelli, segretario comunale del Pd – mi pare di poter affermare senza smentite che in questi ultimi anni il capoluogo ha abdicato al proprio ruolo strategico e di volano per l’intera provincia. Emergono forti criticità sugli indicatori relativi a salute, società e demografia, su cultura e tempo libero e infine su giustizia e sicurezza. Questo completo disinteresse del Comune capoluogo comunica un grande senso di smarrimento nei confronti del futuro, dello sviluppo della stessa sopravvivenza del nostro territorio: lo si è visto rispetto al disimpegno sul Focus Ferrara e sugli investimenti legati al Pnrr, tutti strumenti che avremmo potuto cogliere per portare lavoro e trattenere le nuove generazioni che ormai stanno emigrando da Ferrara".