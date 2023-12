Ferrara: accoglienza dei migranti, il giudice archivia dieci indagati

Ferrara, 3 dicembre 2023 – Un mese dopo la richiesta del pm Andrea Maggioni, il giudice per le indagini preliminari Silvia Marini ha disposto l’archiviazione delle dieci posizioni che riguardano altrettante cooperative o azienda che si occupano di accoglienza migranti.

"Alla luce degli interrogatori degli indagati – ha sottolineato il giudice – e della documentazione dagli stessi prodotta" si dispone l’archiviazione del procedimento. Si tratta delle indagini della Procura di Ferrara sul corretto utilizzo di fondi pubblici che vengono erogati a chi si occupa di dare accoglienza agli extracomunitari che arrivano in Italia.

Un peschereccio con a bordo migranti circa attracca al molo commerciale di Lampedusa

L’inchiesta sulle cooperative – secondo filone dopo il primo approdato a processo con i vertici della ’Vivere Qui’ – si era concentrata su conti e spese delle società che hanno gestito l’emergenza tra il 2018 e il 2019. L’attività aveva acceso i riflettori su presunte incongruenze tra i fondi pubblici ottenuti e quelli effettivamente spettanti alle varie società. La somma totale ammontava a circa due milioni di euro. Dopo la notifica dell’avviso di fine indagini, gli inquirenti avevano ascoltato tutti gli indagati. E la maggior parte, secondo il magistrato inquirente, avevano fatto chiarezza sull’utilizzo dei fondi. Per questo, circa un mese fa, lo stesso pm Maggioni, titolare anche della prima inchiesta – conosciuta come Ventisette e cinque (dalla cifra giornaliera che all’epoca dell’inizio delle indagini, veniva assegnata per ciascun migrante accolto) – ha ritenuto che gli elementi raccolti non fossero sufficienti a sostenere l’accusa.

Da qui la richiesta di archiviazione per Angelo Lucio Bruno, rappresentante legale della cooperativa Airone; Paola Castagnotto, legale rappresentante del Centro Donna Giustizia; Antonio Calzavara, associazione Anah; Alessio Calzavara, cooperativa Eccoci; Daria Tassoni, titolare dell’hotel Lupa; Ruggero Villani, legale rappresentante di Matteo 25 e Meeting Point; don Domenico Bedin, dell’associazione Viale K e della Meeting Point; Chiara Sapigni, legale rappresentante del Gruppo locale monsignor Filippo Franceschi; Nicola Zamorani, titolare dell’agriturismo Torre del Fondo e Adelina De Luca, rappresentante della cooperativa Una Vita da Mediano.

Tutte posizione ora archiviate definitivamente.

"Siamo soddisfatti – commenta l’avvocato Giampaolo Remondi, legale che ha assistito don Bedin – del resto fin dall’inizio abbiamo chiesto di essere ascoltati, nello spirito di una piena collaborazione con la Procura. Sapendo di poter chiarire ogni contestazione mossa, con corredo degli atti". Restano dentro: ’Vivere qui’ e ’Un mondo di gioia’.