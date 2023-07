Ferrara, aggredisce tre controllori sul bus: denunciato

Ferrara, 21 luglio 2023 – Durante un servizio di controllo, i carabinieri di Pontelagoscuro sono intervenuti alla fermata della linea urbana 1 Giovecca - Teatini, perché un cittadino extracomunitario senza biglietto aveva reagito aggressivamente nei confronti del personale dell’azienda Tper che lo stava controllando.

Il pronto intervento dei militari ha permesso di rintracciare e identificare l’uomo, 38 anni, che oltre ad avere offeso i tre controllori Tper, ne aveva anche preso pugni uno, causandogli una ferita al labbro. Il dipendente dell’azienda di trasporto è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Cona, dove è stato trasportato da un’autoambulanza del 118.

L’autore del gesto è stato quindi denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale commesso nei confronti dei tre controllori e per lesione personale nei confronti di quello colpito al volto.

Le attività di controllo sugli autobus di linea continuano proprio per prevenire e perseguire reati in genere nonché scongiurare episodi come questi.