Ferrara, aggredito lo street tutor

Urla, litigi, petardi e una serie di comportamenti pericolosamente in bilico tra maleducazione, bullismo e microcriminalità. Galleria Matteotti, a due passi dal duomo e dal Castello estense, è da tempo in balia di gruppi di giovanissimi che utilizzano quella parte del centro di Ferrara come luogo di ritrovo. E, nel farlo, non sempre si comportano in maniera decorosa. Periodicamente, infatti, si registrano episodi di degrado e disturbo a passanti e negozianti. Una situazione ben nota a Comune e forze dell’ordine, che negli ultimi tempi hanno messo in campo controlli ad hoc – soprattutto nelle serate della movida – e un servizio di ‘street tutor’ a cura di una società di sicurezza privata. Ed è proprio una vigilantes la protagonista (suo malgrado) dell’ultimo episodio che ha avuto la galleria come teatro. Tutto è accaduto sabato 4 novembre. L’operatrice stava redarguendo un giovane che infastidiva i passanti con atteggiamenti da gradasso e questo, in tutta risposta, le ha strappato di mano il cellulare per poi tentare maldestramente di scappare per le vie del centro. Dopo un breve inseguimento, il ragazzino è stato bloccato e arrestato dai carabinieri.